росія атакувала енергетичну інфраструктуру, без світла частина жителів 6 областей, графіки - увечері
Київ • УНН
росія атакувала енергетичну інфраструктуру, залишивши частину жителів без світла. З 16:00 до 22:00 у більшості регіонів діятимуть графіки відключень.
росія вночі знову здійснила комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах, без світла залишилася частина жителів у 6 областях України, у вечірній пік споживання очікуються графіки відключень, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок чого частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
"Сьогодні, з 16:00 до 22:00 у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Також до кінця доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості", - зазначили у Міненерго.
Споживачів закликали, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Учора, 23 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері, але нижче, ніж днем раніше, на тлі потепління.
12% імпорту, 1 ГВт дефіциту - Шмигаль розкрив реальний стан енергосистеми13.03.26, 14:38 • 3230 переглядiв