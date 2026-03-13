12% імпорту, 1 ГВт дефіциту - Шмигаль розкрив реальний стан енергосистеми

Імпорт електроенергії на сьогодні становить близько 12% від добового споживання в Україні, а дефіцит у пікові години сягає близько 1 ГВт, повідомив у п'ятницю під час виступу на годині запитань до уряду у парламенті перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, пише УНН.

Шмигаль назвав ситуацію в енергосистемі одним із шести "ключових викликів в енергетичній сфері".

"Ситуацію вдалось стабілізувати. В частині регіонів відключення взагалі відсутні, в інших регіонах це одна або півтори черги. Дефіцит на піку споживання становить близько 1 гігавата. Атомні електростанції працюють, теплоелектростанції також працюють, ГЕС та ГАЕС працюють. Сонце продовжує давати більше, завдяки чому не в пікові години системних обмежень взагалі немає по всій країні", - зазначив міністр.

Імпорт продовжується і становить близько 12 відсотків від загального споживання на добу, завдяки чому ми краще утримуємо ситуацію у години пікового навантаження - повідомив Шмигаль.

При цьому він вказав, що "потрібно розуміти, що попри певне покращення ситуації, опалювальний сезон все ще триває, і так само тривають постійні спроби ворога знищити нашу енергосистему". "Ми готові до цих викликів зараз і будемо готові ще краще наступної зими", - вказав Шмигаль.

Окремо у Telegram Шмигаль зауважив, що "Україна пройшла найважчу у своїй історії зиму". "Від початку опалювального сезону росією було пошкоджено більше 9 ГВт генерації та десятки об’єктів розподілу", - зазначив він.

З приводу ще одного виклику - відбудови енергетичних об’єктів - міністр вказав, що частково вдалося відновити 3,5 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. "У планах - відновлення орієнтовно 4 ГВт. Зокрема, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 ГВт. Наші інженерні делегації працюють в ЄС, аби отримати обладнання виведених з експлуатації станцій. Від початку повномасштабної війни введено в експлуатацію 1,5 ГВт розподіленої генерації", - зазначив Шмигаль.

Наступний пункт - "безпека наших енергооб’єктів", вказав міністр енергетики. "Активний захист - це ППО. Маємо успішний експериментальний проєкт залучення підприємств критичної інфраструктури до системи ППО. Продовжуємо будувати системи пасивного захисту - укриття для енергооб’єктів. Продовжується виконання робіт ІІ-го рівня захисту на 84 підстанціях та 134 критичних елементах", - вказав міністр.

"Накопичення ресурсів до наступної зими. На кінець цього опалювального сезону в сховищах буде 9,5 млрд кубометрів газу. Ставимо за мету - щонайменше 13 млрд кубометрів на початок наступного опалювального сезону", - написав Шмигаль у соцмережах.

А під час виступу у парламенті додав: "Розраховуємо, що переважно будемо закачувати газ власного видобутку, але також плануємо здійснювати додаткові закупівлі газу на європейському ринку в періоди сприятливі цінової кон’юнктури".

Останнім пунктом Шмигаль вказав "фінанси та взаємодію з партнерами". "Маємо на цей рік план залучити близько 5 млрд євро від міжнародних партнерів. Україна запропонувала новий формат координації - "енергетичний Рамштайн". Вже наступного тижня відбудеться чергове засідання у Брюсселі. Працюємо над збільшенням пропускної спроможності для імпорту електроенергії з Європи. Мета на найближчі два роки - 3,5 ГВт і вище", - повідомив віцепрем'єр.

