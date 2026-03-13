320 "прильотів" - Шмигаль назвав кількість ударів рф ракетами і дронами по Кременчуцькому НПЗ

росія, у спробах знищити українську нафтопереробну галузь, лише Кременчуцький НПЗ атакувала понад 60 ракетами та 260 дронами, повідомив у п'ятницю під час виступу на годині запитань до уряду у парламенті перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, пише УНН.

Щодо українського бензину, то ні для кого тут не секрет, що росіяни тисячами ракет і дронів намагаються знищити українську енергетику, в тому числі нашу нафтопереробку. По одному Кременчуцькому нафтопереробному заводу росія витратила більше 60, це фактично приходи, 60 ракет – крилаті і балістичні, а також 260 дронів, які вдарили по цьому підприємству. Запущено було в бік цього підприємства, звісно, значно більше - сказав Шмигаль.

Доповнення

Денис Шмигаль заявив про імпорт понад 85% пального на тлі світової паливної кризи, що розгорнулася через війну на Близькому Сході. Пріоритетом є забезпечення армії та посівної, ситуація з ресурсом наразі контрольована.