Україна імпортує 85% пального на тлі світової кризи через війну на Близькому Сході - міністр

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
10:42 • 4162 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 24638 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 55601 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 51469 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 77071 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 39985 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 26611 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20872 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23804 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40503 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.1м/с
31%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН13 березня, 03:14 • 11396 перегляди
Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані13 березня, 04:00 • 10767 перегляди
США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів13 березня, 04:13 • 4920 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 17891 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 11131 перегляди
Публікації
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 11228 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 17983 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 77072 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 43893 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 39215 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Блогери
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ірак
Реклама
УНН Lite
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 11228 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 23879 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 23759 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 22108 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 38113 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
MIM-104 Patriot
Іскандер (ОТРК)

Україна імпортує 85% пального на тлі світової кризи через війну на Близькому Сході - міністр

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Денис Шмигаль заявив про імпорт понад 85% пального на тлі кризи. Пріоритетом є забезпечення армії та посівної, ситуація з ресурсом наразі контрольована.

Україна імпортує 85% пального на тлі світової кризи через війну на Близькому Сході - міністр

Україна імпортує понад 85% пального на тлі світової паливної кризи, що розгорнулася через війну на Близькому Сході, повідомив у п'ятницю під час виступу на годині запитань до уряду у парламенті перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

З його слів, "зараз перед країною стоїть шість ключових викликів в енергетичній сфері", і "перший – це наявність пального".

Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Ця криза стосується всіх: Америки, Європи, Азії. Україна імпортує більше 85 відсотків пального, і тому ця криза, безумовно, б'є і по нас

- сказав Шмигаль.

Він наголосив, що "першочергове завдання в Міністерстві енергетики – забезпечити наявність ресурсу, не допустити повторення ситуації весни 2022 року". "Пріоритети розставлені чітко. Перший пріоритет – це Сили оборони. Запасів дизеля і авіагасу достатньо. Закупівлі тривають. Переговори з партнерами про додаткове постачання розпочато. Армія буде забезпечена на 100 відсотків", - вказав Шмигаль.

"Другий пріоритет – це посівна. Потреба становить 300 тисяч тонн дизелю. Більшість виробників мають закуплений або законтрактований запас палива на декілька тижнів, посівна кампанія розпочалася і на сьогодні відбувається згідно з графіками", - вів далі міністр енергетики.

Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти09.03.26, 12:16 • 35459 переглядiв

З його слів, "третій пріоритет – це бізнес і роздрібна торгівля". "Зараз більшість контрактів по постачанню палива виконуються, хоча на початку місяця з цим були певні проблеми", - вказав він.

За березень Україна вже імпортувала майже 250 тисяч тонн бензинів, дизелю та скрапленого газу, в резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю. Для порівняння, станом на 1 лютого цього року було  64 тисячі тонн бензину і 83 тисячі тонн дизелю

- повідомив міністр.

"Маємо диверсифіковану мережу постачання. Найбільше поставок іде з Польщі, Литви, Румунії та Греції. Загалом поставки здійснюються з більш ніж десяти країн. Тому зараз ситуація з наявністю ресурсу контрольована. Уряд на постійному контакті з мережами, допомагаємо всюди, де можемо", - вказав Шмигаль.

Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше13.03.26, 12:42 • 4178 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Денис Шмигаль