Україна імпортує 85% пального на тлі світової кризи через війну на Близькому Сході - міністр

Україна імпортує понад 85% пального на тлі світової паливної кризи, що розгорнулася через війну на Близькому Сході, повідомив у п'ятницю під час виступу на годині запитань до уряду у парламенті перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

З його слів, "зараз перед країною стоїть шість ключових викликів в енергетичній сфері", і "перший – це наявність пального".

Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Ця криза стосується всіх: Америки, Європи, Азії. Україна імпортує більше 85 відсотків пального, і тому ця криза, безумовно, б'є і по нас - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що "першочергове завдання в Міністерстві енергетики – забезпечити наявність ресурсу, не допустити повторення ситуації весни 2022 року". "Пріоритети розставлені чітко. Перший пріоритет – це Сили оборони. Запасів дизеля і авіагасу достатньо. Закупівлі тривають. Переговори з партнерами про додаткове постачання розпочато. Армія буде забезпечена на 100 відсотків", - вказав Шмигаль.

"Другий пріоритет – це посівна. Потреба становить 300 тисяч тонн дизелю. Більшість виробників мають закуплений або законтрактований запас палива на декілька тижнів, посівна кампанія розпочалася і на сьогодні відбувається згідно з графіками", - вів далі міністр енергетики.

З його слів, "третій пріоритет – це бізнес і роздрібна торгівля". "Зараз більшість контрактів по постачанню палива виконуються, хоча на початку місяця з цим були певні проблеми", - вказав він.

За березень Україна вже імпортувала майже 250 тисяч тонн бензинів, дизелю та скрапленого газу, в резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю. Для порівняння, станом на 1 лютого цього року було 64 тисячі тонн бензину і 83 тисячі тонн дизелю - повідомив міністр.

"Маємо диверсифіковану мережу постачання. Найбільше поставок іде з Польщі, Литви, Румунії та Греції. Загалом поставки здійснюються з більш ніж десяти країн. Тому зараз ситуація з наявністю ресурсу контрольована. Уряд на постійному контакті з мережами, допомагаємо всюди, де можемо", - вказав Шмигаль.

