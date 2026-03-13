$44.160.1950.960.02
Украина импортирует 85% топлива на фоне мирового кризиса из-за войны на Ближнем Востоке - министр

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Денис Шмыгаль заявил об импорте более 85% топлива на фоне кризиса. Приоритетом является обеспечение армии и посевной, ситуация с ресурсом сейчас контролируемая.

Украина импортирует 85% топлива на фоне мирового кризиса из-за войны на Ближнем Востоке - министр

Украина импортирует более 85% топлива на фоне мирового топливного кризиса, развернувшегося из-за войны на Ближнем Востоке, сообщил в пятницу во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

По его словам, "сейчас перед страной стоит шесть ключевых вызовов в энергетической сфере", и "первый – это наличие топлива".

Мировой топливный кризис разворачивается из-за войны в Иране. Этот кризис касается всех: Америки, Европы, Азии. Украина импортирует более 85 процентов топлива, и поэтому этот кризис, безусловно, бьет и по нам

- сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "первоочередная задача в Министерстве энергетики – обеспечить наличие ресурса, не допустить повторения ситуации весны 2022 года". "Приоритеты расставлены четко. Первый приоритет – это Силы обороны. Запасов дизеля и авиагаза достаточно. Закупки продолжаются. Переговоры с партнерами о дополнительных поставках начаты. Армия будет обеспечена на 100 процентов", - указал Шмыгаль.

"Второй приоритет – это посевная. Потребность составляет 300 тысяч тонн дизеля. Большинство производителей имеют закупленный или законтрактованный запас топлива на несколько недель, посевная кампания началась и на сегодня происходит согласно графикам", - продолжил министр энергетики.

Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты09.03.26, 12:16 • 35459 просмотров

По его словам, "третий приоритет – это бизнес и розничная торговля". "Сейчас большинство контрактов по поставке топлива выполняются, хотя в начале месяца с этим были определенные проблемы", - указал он.

За март Украина уже импортировала почти 250 тысяч тонн бензинов, дизеля и сжиженного газа, в резервах есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля. Для сравнения, по состоянию на 1 февраля этого года было  64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн дизеля

- сообщил министр.

"Имеем диверсифицированную сеть поставок. Больше всего поставок идет из Польши, Литвы, Румынии и Греции. В целом поставки осуществляются из более чем десяти стран. Поэтому сейчас ситуация с наличием ресурса контролируемая. Правительство на постоянном контакте с сетями, помогаем всюду, где можем", - указал Шмыгаль.

Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего13.03.26, 12:42 • 4404 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Денис Шмыгаль