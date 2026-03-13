320 "прилетов" - Шмыгаль назвал количество ударов рф ракетами и дронами по Кременчугскому НПЗ

россия, пытаясь уничтожить украинскую нефтеперерабатывающую отрасль, только Кременчугский НПЗ атаковала более 60 ракетами и 260 дронами, сообщил в пятницу во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Что касается украинского бензина, то ни для кого здесь не секрет, что россияне тысячами ракет и дронов пытаются уничтожить украинскую энергетику, в том числе нашу нефтепереработку. По одному Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу россия потратила более 60, это фактически приходы, 60 ракет – крылатые и баллистические, а также 260 дронов, которые ударили по этому предприятию. Запущено было в сторону этого предприятия, конечно, значительно больше - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Денис Шмыгаль заявил об импорте более 85% топлива на фоне мирового топливного кризиса, развернувшегося из-за войны на Ближнем Востоке. Приоритетом является обеспечение армии и посевной, ситуация с ресурсом сейчас контролируемая.