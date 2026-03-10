$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

росія пошкодила в Україні 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1844 перегляди

Шмигаль повідомив про плани відновлення 4 ГВт енергопотужностей та залучення 5 млрд євро. Уряд домовляється про обладнання зі списаних європейських ТЕС.

росія пошкодила в Україні 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт - Шмигаль

Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт. Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає УНН

Провели зустріч із журналістами. Основні теми - завершення зимового періоду й пріоритети Міненерго в підготовці до наступного опалювального сезону 

- написав Шмигаль. 

За його словами, за час повномасштабного вторгнення росія завдала понад 5900 атак проти української енергетики. Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала.

Наше завдання - максимально підготуватися до наступної зими. Ключові напрями: відновлення й захист енергообʼєктів. Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт. Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 ГВт. Плануємо залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 млрд євро 

- додав Шмигаль. 

Він зазначив, що уряд веде роботу щодо отримання обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.

Розвиваємо "енергетичний Рамштайн" і формуємо єдиний енергетичний портфель проєктів. Продовжуємо роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з ЄС. План на найближчі два роки - збільшити до 3,5 ГВт. Також спільно з партнерами плануємо розвивати нафтогазові проєкти: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди 

- зазначив міністр. 

Нагадаємо 

Київрада на позачерговому засіданні у вівторок, 10 березня, ухвалила план енергостійкості столиці. Рішення підтримали 92 депутати.

Антоніна Туманова

