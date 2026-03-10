росія пошкодила в Україні 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт - Шмигаль

Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт. Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає УНН.

Провели зустріч із журналістами. Основні теми - завершення зимового періоду й пріоритети Міненерго в підготовці до наступного опалювального сезону - написав Шмигаль.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення росія завдала понад 5900 атак проти української енергетики. Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала.

Наше завдання - максимально підготуватися до наступної зими. Ключові напрями: відновлення й захист енергообʼєктів. Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт. Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 ГВт. Плануємо залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 млрд євро - додав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд веде роботу щодо отримання обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.

Розвиваємо "енергетичний Рамштайн" і формуємо єдиний енергетичний портфель проєктів. Продовжуємо роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з ЄС. План на найближчі два роки - збільшити до 3,5 ГВт. Також спільно з партнерами плануємо розвивати нафтогазові проєкти: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди - зазначив міністр.

