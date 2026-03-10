$43.900.1750.710.17
Россия повредила в Украине 9 ГВт генерации, есть планы восстановления ориентировочно 4 ГВт - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Шмыгаль сообщил о планах восстановления 4 ГВт энергомощностей и привлечении 5 млрд евро. Правительство договаривается об оборудовании со списанных европейских ТЭС.

Россия повредила в Украине 9 ГВт генерации, есть планы восстановления ориентировочно 4 ГВт - Шмыгаль

С начала отопительного сезона было повреждено 9 ГВт генерации, есть планы восстановления ориентировочно 4 ГВт. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает УНН

Провели встречу с журналистами. Основные темы - завершение зимнего периода и приоритеты Минэнерго в подготовке к следующему отопительному сезону 

- написал Шмыгаль. 

По его словам, за время полномасштабного вторжения Россия нанесла более 5900 атак против украинской энергетики. Повреждения существенные, но энергосистема выдержала.

Наша задача - максимально подготовиться к следующей зиме. Ключевые направления: восстановление и защита энергообъектов. С начала отопительного сезона было повреждено 9 ГВт генерации, есть планы восстановления ориентировочно 4 ГВт. Разворачиваем новую архитектуру энергетической безопасности: защита критических узлов, стратегические резервы, распределенная генерация, где имеем амбициозную цель развития дополнительных 1,5 ГВт. Планируем привлечь от партнеров на все эти нужды в 2026 году 5 млрд евро 

- добавил Шмыгаль. 

Он отметил, что правительство ведет работу по получению оборудования со списанных европейских ТЭЦ и ТЭС.

Развиваем "энергетический Рамштайн" и формируем единый энергетический портфель проектов. Продолжаем работу над расширением пропускных способностей электроэнергии из ЕС. План на ближайшие два года - увеличить до 3,5 ГВт. Также совместно с партнерами планируем развивать нефтегазовые проекты: расширение Вертикального газового коридора, использование украинских газовых хранилищ и возобновление работы нефтепровода Одесса-Броды 

- отметил министр. 

Напомним 

Киевсовет на внеочередном заседании во вторник, 10 марта, принял план энергоустойчивости столицы. Решение поддержали 92 депутата.

Антонина Туманова

