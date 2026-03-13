12% импорта, 1 ГВт дефицита - Шмыгаль раскрыл реальное состояние энергосистемы

Импорт электроэнергии на сегодня составляет около 12% от суточного потребления в Украине, а дефицит в пиковые часы достигает около 1 ГВт, сообщил в пятницу во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Шмыгаль назвал ситуацию в энергосистеме одним из шести "ключевых вызовов в энергетической сфере".

"Ситуацию удалось стабилизировать. В части регионов отключения вообще отсутствуют, в других регионах это одна или полторы очереди. Дефицит на пике потребления составляет около 1 гигаватта. Атомные электростанции работают, теплоэлектростанции также работают, ГЭС и ГАЭС работают. Солнце продолжает давать больше, благодаря чему не в пиковые часы системных ограничений вообще нет по всей стране", - отметил министр.

Импорт продолжается и составляет около 12 процентов от общего потребления в сутки, благодаря чему мы лучше удерживаем ситуацию в часы пиковой нагрузки - сообщил Шмыгаль.

При этом он указал, что "нужно понимать, что несмотря на определенное улучшение ситуации, отопительный сезон все еще продолжается, и так же продолжаются постоянные попытки врага уничтожить нашу энергосистему". "Мы готовы к этим вызовам сейчас и будем готовы еще лучше следующей зимой", - указал Шмыгаль.

Отдельно в Telegram Шмыгаль отметил, что "Украина прошла самую тяжелую в своей истории зиму". "С начала отопительного сезона россией было повреждено более 9 ГВт генерации и десятки объектов распределения", - отметил он.

По поводу еще одного вызова - восстановления энергетических объектов - министр указал, что частично удалось восстановить 3,5 ГВт генерирующих мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. "В планах - восстановление ориентировочно 4 ГВт. В частности, до конца мая есть возможность восстановления более 2 ГВт. Наши инженерные делегации работают в ЕС, чтобы получить оборудование выведенных из эксплуатации станций. С начала полномасштабной войны введено в эксплуатацию 1,5 ГВт распределенной генерации", - отметил Шмыгаль.

Следующий пункт - "безопасность наших энергообъектов", указал министр энергетики. "Активная защита - это ПВО. Имеем успешный экспериментальный проект привлечения предприятий критической инфраструктуры к системе ПВО. Продолжаем строить системы пассивной защиты - укрытия для энергообъектов. Продолжается выполнение работ II-го уровня защиты на 84 подстанциях и 134 критических элементах", - указал министр.

"Накопление ресурсов к следующей зиме. На конец этого отопительного сезона в хранилищах будет 9,5 млрд кубометров газа. Ставим цель - не менее 13 млрд кубометров на начало следующего отопительного сезона", - написал Шмыгаль в соцсетях.

А во время выступления в парламенте добавил: "Рассчитываем, что преимущественно будем закачивать газ собственной добычи, но также планируем осуществлять дополнительные закупки газа на европейском рынке в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры".

Последним пунктом Шмыгаль указал "финансы и взаимодействие с партнерами". "Имеем на этот год план привлечь около 5 млрд евро от международных партнеров. Украина предложила новый формат координации - "энергетический Рамштайн". Уже на следующей неделе состоится очередное заседание в Брюсселе. Работаем над увеличением пропускной способности для импорта электроэнергии из Европы. Цель на ближайшие два года - 3,5 ГВт и выше", - сообщил вице-премьер.

