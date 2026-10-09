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"Разгул насилия россии" - фон дер Ляйен отреагировала на эскалацию ударов рф и пообещала поддержку Украине

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Председатель Еврокомиссии осудила удары рф, в результате которых погибли 78 и были ранены 215 человек. Она пообещала Украине военную, бюджетную и энергетическую поддержку.

"Разгул насилия россии" - фон дер Ляйен отреагировала на эскалацию ударов рф и пообещала поддержку Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 октября пообещала дальнейшую поддержку Украине — военную, бюджетную и энергетическую. Так она отреагировала на эскалацию ударов рф с десятками жертв, назвав это "разгулом насилия россии", пишет УНН.

Детали

"За два дня разгул насилия россии унес жизни 78 человек и оставил ранеными 215. Автобусы атакованы. Невинные мирные жители становятся мишенями, когда занимаются своей повседневной жизнью. Никогда не вернутся домой. Чисто и просто — это военные преступления", — написала фон дер Ляйен в X.

По ее словам, "наши мысли с храбрым народом Украины". 

"Европа твердо стоит на вашей стороне, — указала глава Еврокомиссии. — С большими объемами дронов, ракет и систем противовоздушной обороны, чтобы защищать ваше небо. С бюджетной поддержкой, чтобы ваша страна продолжала функционировать. А также с помощью в ремонте вашей энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить вам тепло в течение зимы".

"Украина, мы с тобой", — подчеркнула фон дер Ляйен на украинском языке.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее указал, что только в эти дни ударами по Прилукам и Краматорску, по Киеву и другим нашим городам россияне убили 78 и ранили 215 человек. Это жесткая российская эскалация — террор против людей и жизни, подчеркнул Президент. 

Кроме того, в последние недели россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру.

Совбез ООН соберётся по требованию Украины из-за российского дронового террора09.10.26, 11:47 • 3436 просмотров

Юлия Шрамко

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