"Розгул насильства росії" - фон дер Ляєн відреагувала на ескалацію ударів рф і пообіцяла підтримку Україні
Київ • УНН
Голова Єврокомісії засудила удари рф, унаслідок яких загинули 78 і були поранені 215 людей. Вона пообіцяла Україні військову, бюджетну та енергетичну підтримку.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 жовтня пообіцяла подальшу підтримку Україні - військову, бюджетну та енергетичну. Так вона відреагувала на ескалацію ударів рф з десятками жертв, назвавши це "розгулом насильства росії", пише УНН.
Деталі
"За два дні розгул насильства росії забрав життя 78 людей і залишив пораненими 215. Автобуси атаковані. Невинні мирні жителі стають мішенями, коли займаються своїм повсякденним життям. Ніколи не повернуться додому. Чисто і просто - це воєнні злочини", - написала фон дер Ляєн у X.
З її слів, "наші думки з хоробрим народом України".
"Європа твердо стоїть на вашому боці, - вказала голова Єврокомісії. - З більшими обсягами дронів, ракет і систем протиповітряної оборони, щоб захищати ваше небо. З бюджетною підтримкою, щоб ваша країна продовжувала функціонувати. Та допомогою у ремонті вашої енергетичної інфраструктури, і забезпечити вам тепло протягом зими".
"Україно, ми з тобою", - наголосила фон дер Ляєн українською мовою.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський раніше вказав, що тільки цими днями ударами по Прилуках і Краматорську, по Києву та інших наших містах росіяни вбили 78 і поранили 215 людей. Це жорстка російська ескалація – терор проти людей і життя, наголосив Президент.
Окрім того, в останні тижні росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру.
Радбез ООН збереться на вимогу України через російський дроновий терор09.10.26, 11:47 • 3000 переглядiв