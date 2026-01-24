Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы по возможности запастись продуктами и временно выехать из города из-за сложной ситуации в энергетической системе. По его словам, город готовится к различным сценариям развития событий, в том числе и к дальнейшим атакам на критическую инфраструктуру.

Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий - говорится в заявлении городского головы.

На фоне этих заявлений возникает вопрос: повлияли ли призывы городских властей к временному выезду из Киева на рынок аренды жилья.

Рынок не остановился

Президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Лариса Ставинога отмечает, что по состоянию на сейчас резких изменений на рынке аренды не произошло, об этом она рассказала УНН.

"Не могу сказать, что рынок остановился, что ничего не сдается. Все сдавалось, так и сдается", — сказала она.

По ее словам, ситуация отличается в зависимости от конкретного дома.

"Ситуация очень разная и зависит от конкретного дома. Есть дома, где с энергетикой и бытом нет серьезных проблем, а есть такие, где эти проблемы значительны, соответственно от этого также зависит цена. Но это не история про одну отдельную квартиру или одного владельца. В такой ситуации сегодня находится весь город и вся страна - просто кто-то смог лучше адаптироваться, а кто-то нет", - отметила президент Союза специалистов по недвижимому имуществу.

Что ищут арендаторы этой зимой

Главные запросы арендаторов этой зимой связаны с энергонезависимостью домов.

"Если это многоэтажки, то чаще всего спрашивают при аренде квартиры, есть ли энергохабы на поставку тепла и воды, работают ли лифты. В таких домах цена на аренду не падает, она держится и даже растет", - говорит она.

Зато в старом жилом фонде ситуация другая.

"Если это старый жилой фонд, где нет таких возможностей, или нет ОСМД, или нет управляющих компаний, которые эти вопросы могут решать самостоятельно, то в таких домах цены не растут. Но спрос все равно есть, потому что у каждого свои финансовые возможности", - подчеркивает Лариса Ставинога.

Будущее за энергонезависимыми квартирами

По словам Ларисы Ставиноги, квартиры с автономными источниками питания становятся все более востребованными.

Она прогнозирует, что в новых жилых комплексах именно такие квартиры будут сдаваться первыми и дороже.

"Я думаю, что в будущем, особенно в новых жилых комплексах, в первую очередь и дороже будут сдаваться квартиры, которые будут иметь такое оборудование".

Какие районы столицы пользуются наибольшим спросом

Наибольший спрос, по словам эксперта, наблюдается на правом берегу столицы и в направлениях выездов из города.

"Наибольшим спросом пользуется правый берег и Житомирское и Одесское направления", - говорит она.

Левый берег, наоборот, теряет арендаторов.

"Те, кто живут на левом – пытаются переезжать, даже в худшие условия перебираются на правый берег", - отмечает эксперт.

Основной причиной президент Союза специалистов по недвижимому имуществу называет перебои с транспортом во время воздушных тревог и энергоснабжением.

Спрос на частные дома вырос, цены взлетели

По словам Ларисы Ставиноги, еще прошлой зимой аренда частных домов в Киеве была сложной из-за высоких затрат на отопление, но сейчас ситуация изменилась, потому что дома становятся более автономными.

"Прошлой зимой частные дома сдавались сложно, потому что отопление стоило достаточно дорого, люди не хотели нести эти расходы. Сейчас ситуация изменилась: спрос на автономные дома растет, а цены значительно поднялись. Если есть генераторы, камины, автономные средства обогрева или солнечные батареи, то цены еще выше. Поэтому на дома очень выросли цены и очень вырос спрос. Очень быстро сдаются", - отметила она.

Лариса Ставинога также отмечает новый тренд среди арендаторов.

"Люди сейчас объединяются по две-три семьи и арендуют дом на зимнее время, чтобы пережить эти сложные месяцы. То, что я вижу, сейчас сдаются дома за 2-2,5 тысячи долларов, хотя раньше аналогичные дома мы не могли сдать даже за 15 тысяч гривен".

Такие изменения происходят из-за перебоев с электричеством и отоплением в городе, а также из-за желания арендаторов иметь более автономное жилье.

Спрос на жилье за пределами Киева

Спрос на жилье за пределами Киева в области растет, особенно среди тех, кто ищет более автономные варианты для проживания во время сложной энергетической ситуации.

"Что касается направлений, сейчас наибольший спрос наблюдается на Житомирском и Одесском выездах. Люди ищут жилье в области, где можно обеспечить стабильное тепло и электроснабжение, меньше зависеть от городских сетей и жить более автономно".

В целом цены на аренду квартиры в Киеве продолжают расти

По словам Ларисы Ставиноги, несмотря на сложную ситуацию с энергоснабжением и призывы к выезду из Киева, цены на аренду квартир в столице в целом растут.

"Если брать статистику за 2025 год, то в среднем однокомнатные квартиры за год выросли на 6%, двухкомнатные - на 4%, трехкомнатные на 5%. Это свидетельствует, что спрос на жилье сохраняется, даже несмотря на непростые условия", - подытожила она.