Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці за можливості запастися продуктами та тимчасово виїхати з міста через складну ситуацію в енергетичній системі. За його словами, місто готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до подальших атак на критичну інфраструктуру.

Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій - йдеться в заяві міського голови.

На тлі цих заяв постає питання: чи вплинули заклики міської влади до тимчасового виїзду з Києва на ринок оренди житла.

Ринок не зупинився

Президентка Спілки фахівців з нерухомого майна України Лариса Ставинога зазначає, що станом на зараз різких змін на ринку оренди не відбулося, про це вона розповіла УНН.

"Не можу сказати, що ринок зупинився, що нічого не здається. Все здавалося, так і здається", — сказала вона.

За її словами, ситуація відрізняється залежно від конкретного будинку.

"Ситуація дуже різна й залежить від конкретного будинку. Є будинки, де з енергетикою і побутом немає серйозних проблем, а є такі, де ці проблеми значні, відповідно від цього також залежить ціна. Але це не історія про одну окрему квартиру чи одного власника. У такій ситуації сьогодні перебуває все місто і вся країна - просто хтось зміг краще адаптуватися, а хтось ні", - зазначила президентка Спілки фахівців з нерухомого майна.

Що шукають орендарі цієї зими

Головні запити орендарів цієї зими пов’язані з енергонезалежністю будинків.

"Якщо це багатоповерхівки, то частіше за все питають при оренді квартири, чи є енергохаби на постачання тепла та води, чи працюють ліфти. В таких будинках ціна на оренду не падає, вона тримається і навіть зростає", - каже вона.

Натомість у старому житловому фонді ситуація інша.

"Якщо це старий житловий фонд, де немає таких можливостей, або немає ОСББ, або немає управляючих компаній, які ці питання можуть вирішувати самотужки, то в таких будинках ціни не зростають. Але попит все одне є, бо у кожного свої фінансові можливості", - підкреслює Лариса Ставинога.

Майбутнє за енергонезалежними квартирами

За словами Лариси Ставиноги, квартири з автономними джерелами живлення стають дедалі більш затребуваними.

Вона прогнозує, що в нових житлових комплексах саме такі квартири здаватимуться першими й дорожче.

"Я думаю, що в майбутньому, особливо в нових житлових комплексах, в першу чергу і дорожчі будуть здаватися квартири, які будуть мати таке обладнання".

Які райони столиці користуються найбільшим попитом

Найбільший попит, за словами експертки, спостерігається на правому березі столиці та в напрямках виїздів із міста.

"Найбільшим попитом користується правий берег і Житомирський та Одеський напрямки", - каже вона.

Лівий берег, навпаки, втрачає орендарів.

"Ті, хто живуть на лівому – намагаються переїжджати, навіть в гірші умови перебираються на правий берег", - зазначає експерт.

Основною причиною президентка Спілки фахівців з нерухомого майна називає перебої з транспортом під час повітряних тривог та енергопостачанням.

Попит на приватні будинки зріс, ціни злетіли

За словами Лариси Ставиноги, ще минулої зими оренда приватних будинків у Києві була складною через високі витрати на опалення, але зараз ситуація змінилася, бо будинки стають більш автономними.

"Минулої зими приватні будинки здавалися складно, тому що опалення коштувало досить дорого, люди не хотіли нести ці витрати. Нині ситуація змінилася: попит на автономні будинки зростає, а ціни значно піднялися. Якщо є генератори, каміни, автономні засоби обігріву або сонячні батареї, то ціни ще вищі. Тому на будинки дуже зросли ціни і дуже зріс попит. Дуже швидко здаються", - зазначила вона.

Лариса Ставинога також відзначає новий тренд серед орендарів.

"Люди зараз об’єднуються по дві-три сім’ї і орендують будинок на зимовий час, щоб пережити ці складні місяці. Те, що я бачу, зараз здаються будинки за 2-2,5 тисячі доларів, хоча раніше аналогічні будинки ми не могли здати навіть за 15 тисяч гривень".

Такі зміни відбуваються через перебої з електрикою та опаленням у місті, а також через бажання орендарів мати більш автономне житло.

Попит на житло за межами Києва

Попит на житло за межами Києва у області зростає, особливо серед тих, хто шукає більш автономні варіанти для проживання під час складної енергетичної ситуації.

"Щодо напрямків, зараз найбільший попит спостерігається на Житомирському та Одеському виїздах. Люди шукають житло у області, де можна забезпечити стабільне тепло і електропостачання, менше залежати від міських мереж і жити більш автономно".

В цілому ціни на оренду квартири в Києві продовжують зростати

За словами Лариси Ставиноги, попри складну ситуацію з енергопостачанням і заклики до виїзду з Києва, ціни на оренду квартир у столиці загалом зростають.

"Якщо брати статистику за 2025 років, то в середньому однокімнатні квартири за рік зросли на 6%, двокімнатні - на 4%, трикімнатний на 5%. Це свідчить, що попит на житло зберігається, навіть незважаючи на непрості умови", - підсумувала вона.