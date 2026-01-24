$43.170.01
50.520.15
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 8 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 5828 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 15723 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 31487 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 31992 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 29393 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 25879 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 48812 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 44220 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21478 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
170 мільйонів американців під ударом рекордної снігової бурі: очікується Нацгвардія та "морозні землетруси"24 січня, 00:10 • 10283 перегляди
"Шахеди" влучили у житлові будинки у Харкові: почалися пожежі, кількість поранених зросла до 11 осіб24 січня, 00:18 • 4302 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю24 січня, 00:22 • 19233 перегляди
У Міннесоті сотні підприємств закрилися на знак протесту проти рейдів ICE24 січня, 00:50 • 5856 перегляди
Патентна війна у світі технологій: на творців окулярів Ray-Ban Meta подали багатомільярдний позов24 січня, 01:01 • 3884 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 48805 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 66219 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 85066 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 80535 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 81976 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Харків
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 1004 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 27220 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 26739 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 41113 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 56103 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-59
Шахед-136

Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Заклики мера Києва Віталія Кличка до виїзду з міста через енергетичну ситуацію не зупинили ринок оренди житла. Ціни на оренду квартир у столиці продовжують зростати, особливо на енергонезалежні об'єкти.

Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці за можливості запастися продуктами та тимчасово виїхати з міста через складну ситуацію в енергетичній системі. За його словами, місто готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до подальших атак на критичну інфраструктуру.

Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій

- йдеться в заяві міського голови.

На тлі цих заяв постає питання: чи вплинули заклики міської влади до тимчасового виїзду з Києва на ринок оренди житла.

Ринок не зупинився

Президентка Спілки фахівців з нерухомого майна України Лариса Ставинога зазначає, що станом на зараз різких змін на ринку оренди не відбулося, про це вона розповіла УНН. 

"Не можу сказати, що ринок зупинився, що нічого не здається. Все здавалося, так і здається", — сказала вона.

За її словами, ситуація відрізняється залежно від конкретного будинку.

"Ситуація дуже різна й залежить від конкретного будинку. Є будинки, де з енергетикою і побутом немає серйозних проблем, а є такі, де ці проблеми значні, відповідно від цього також залежить ціна. Але це не історія про одну окрему квартиру чи одного власника. У такій ситуації сьогодні перебуває все місто і вся країна - просто хтось зміг краще адаптуватися, а хтось ні", - зазначила президентка Спілки фахівців з нерухомого майна. 

Що шукають орендарі цієї зими

Головні запити орендарів цієї зими пов’язані з енергонезалежністю будинків.

"Якщо це багатоповерхівки, то частіше за все питають при оренді квартири, чи є енергохаби на постачання тепла та води, чи працюють ліфти. В таких будинках ціна на оренду не падає, вона тримається і навіть зростає", - каже вона. 

Натомість у старому житловому фонді ситуація інша.

"Якщо це старий житловий фонд, де немає таких можливостей, або немає ОСББ, або немає управляючих компаній, які ці питання можуть вирішувати самотужки, то в таких будинках ціни не зростають. Але попит все одне є, бо у кожного свої фінансові можливості", - підкреслює Лариса Ставинога. 

Майбутнє за енергонезалежними квартирами

За словами Лариси Ставиноги, квартири з автономними джерелами живлення стають дедалі більш затребуваними.

Вона прогнозує, що в нових житлових комплексах саме такі квартири здаватимуться першими й дорожче.

"Я думаю, що в майбутньому, особливо в нових житлових комплексах, в першу чергу і дорожчі будуть здаватися квартири, які будуть мати таке обладнання".

Які райони столиці користуються найбільшим попитом

Найбільший попит, за словами експертки, спостерігається на правому березі столиці та в напрямках виїздів із міста.

"Найбільшим попитом користується правий берег і Житомирський та Одеський напрямки", - каже вона. 

Лівий берег, навпаки, втрачає орендарів.

"Ті, хто живуть на лівому – намагаються переїжджати, навіть в гірші умови перебираються на правий берег", - зазначає експерт. 

Основною причиною президентка Спілки фахівців з нерухомого майна називає перебої з транспортом під час повітряних тривог та енергопостачанням.

Попит на приватні будинки зріс, ціни злетіли

За словами Лариси Ставиноги, ще минулої зими оренда приватних будинків у Києві була складною через високі витрати на опалення, але зараз ситуація змінилася, бо будинки стають більш автономними. 

"Минулої зими приватні будинки здавалися складно, тому що опалення коштувало досить дорого, люди не хотіли нести ці витрати. Нині ситуація змінилася: попит на автономні будинки зростає, а ціни значно піднялися. Якщо є генератори, каміни, автономні засоби обігріву або сонячні батареї, то ціни ще вищі. Тому на будинки дуже зросли ціни і дуже зріс попит. Дуже швидко здаються", - зазначила вона. 

Лариса Ставинога також відзначає новий тренд серед орендарів.

"Люди зараз об’єднуються по дві-три сім’ї і орендують будинок на зимовий час, щоб пережити ці складні місяці. Те, що я бачу, зараз здаються будинки за 2-2,5 тисячі доларів, хоча раніше аналогічні будинки ми не могли здати навіть за 15 тисяч гривень".

Такі зміни відбуваються через перебої з електрикою та опаленням у місті, а також через бажання орендарів мати більш автономне житло. 

Попит на житло за межами Києва

Попит на житло за межами Києва у області зростає, особливо серед тих, хто шукає більш автономні варіанти для проживання під час складної енергетичної ситуації.

"Щодо напрямків, зараз найбільший попит спостерігається на Житомирському та Одеському виїздах. Люди шукають житло у області, де можна забезпечити стабільне тепло і електропостачання, менше залежати від міських мереж і жити більш автономно".

В цілому ціни на оренду квартири в Києві продовжують зростати

За словами Лариси Ставиноги, попри складну ситуацію з енергопостачанням і заклики до виїзду з Києва, ціни на оренду квартир у столиці загалом зростають.

"Якщо брати статистику за 2025 років, то в середньому однокімнатні квартири за рік зросли на 6%, двокімнатні - на 4%, трикімнатний на 5%. Це свідчить, що попит на житло зберігається, навіть незважаючи на непрості умови", - підсумувала вона. 

Андрій Тимощенков

КиївНерухомість
Нерухомість
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Тренд
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Україна
Київ