Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста

$43.170.01
50.520.15
ukenru
08:25 • 1356 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 6598 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 7992 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 10256 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 12076 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 19569 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 42727 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 56086 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 39868 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 33011 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.2м/с
84%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години23 січня, 00:19 • 20274 перегляди
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo04:26 • 4160 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів04:36 • 6138 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф05:00 • 26043 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів05:24 • 19186 перегляди
Публікації
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 6606 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 32254 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 36422 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 47866 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 39266 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Давос
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 16356 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 33597 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 29615 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 54588 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 72810 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про наявність пунктів обігріву у кожному районі та закликав киян запастися необхідним. Він також порадив виїхати за місто тим, хто має альтернативні джерела живлення.

Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив, що у кожному районі міста є опорні пункти обігріву (незламності). Разом з тим він закликав киян зробити запас продуктів, води, необхідних ліків, а тим, хто має можливість - виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Кличка.

Деталі

Говорячи про пункти незламності, чиновник зазначив: в них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.  У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій

 - йдеться в заяві міського голови.

Також Кличко звернувся до роботодавців з закликом організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, - це районна держадміністрація. Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено

- зазначив міський голова.

Також Кличко зазначив, що плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях обговорюються на штабі з главами районів.

Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади. Ми вистоїмо! Як би складно не було

 - йдеться в заяві.

Нагадаємо

Станом на ранок 23 січня у Києві 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання після атак 9 та 20 січня. Більшість цих будинків розташовані на лівому березі, у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах.

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Аптека
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ