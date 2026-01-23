Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста
Київ • УНН
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про наявність пунктів обігріву у кожному районі та закликав киян запастися необхідним. Він також порадив виїхати за місто тим, хто має альтернативні джерела живлення.
Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив, що у кожному районі міста є опорні пункти обігріву (незламності). Разом з тим він закликав киян зробити запас продуктів, води, необхідних ліків, а тим, хто має можливість - виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Кличка.
Деталі
Говорячи про пункти незламності, чиновник зазначив: в них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей. У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.
Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій
Також Кличко звернувся до роботодавців з закликом організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.
У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, - це районна держадміністрація. Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено
Також Кличко зазначив, що плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях обговорюються на штабі з главами районів.
Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади. Ми вистоїмо! Як би складно не було
Нагадаємо
Станом на ранок 23 січня у Києві 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання після атак 9 та 20 січня. Більшість цих будинків розташовані на лівому березі, у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах.