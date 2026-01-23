Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив, що у кожному районі міста є опорні пункти обігріву (незламності). Разом з тим він закликав киян зробити запас продуктів, води, необхідних ліків, а тим, хто має можливість - виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Кличка.

Говорячи про пункти незламності, чиновник зазначив: в них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей. У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій

Також Кличко звернувся до роботодавців з закликом організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, - це районна держадміністрація. Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено