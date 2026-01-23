Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в каждом районе города есть опорные пункты обогрева (несокрушимости). Вместе с тем он призвал киевлян сделать запас продуктов, воды, необходимых лекарств, а тем, кто имеет возможность - выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Кличко.

Подробности

Говоря о пунктах несокрушимости, чиновник отметил: в них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночлега, обеспечат их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.

Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий - говорится в заявлении городского головы.

Также Кличко обратился к работодателям с призывом организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести сотрудников на дистанционную работу.

В каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, - это районная государственная администрация. Районы на местах сейчас должны четко сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые мы решаем совместно, все вместе! И должны все работать слаженно - отметил городской голова.

Также Кличко отметил, что планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях обсуждаются на штабе с главами районов.

Подчеркну, сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации. Круглосуточно продолжают работать коммунальщики, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами. Работают больницы и социальные учреждения. Мы выстоим! Как бы сложно ни было - говорится в заявлении.

Напомним

По состоянию на утро 23 января в Киеве 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения после атак 9 и 20 января. Большинство этих домов расположены на левом берегу, в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.