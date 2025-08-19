После Вашингтона: Европа проявила беспрецедентное единство, однако путин настаивает на своем

Осуществлено то, что казалось невозможным: визит европейской делегации, переговоры Трампа с Зеленским, и повсеместный, как может показаться, курс на то, чтобы положить конец войне. Тем не менее, пока ничего не меняется в контексте прекращения огня, поскольку военная агрессия РФ в Украине продолжается.

Какой результат принесло европейское вмешательство в Вашингтоне, пишет Deutsche Welle.



Пока что танцы на тонком льду. Европа впервые проявила единство против Трампа. Делегация представителей стран Запада уместно прибыла в Вашингтон и, вероятно, предотвратила разногласия в коммуникации между представителями Украины и США. Впрочем, Европа все еще не особо преуспела в том, чтобы самостоятельно формулировать условия и определять рамки.

Она не управляет рычагами геостратегической власти. Трамп может в любой момент изменить свое мнение. - отмечает DW.

Несмотря на довольно успешный, казалось бы, прорывной визит в США, пока что, по сути, ничего не изменилось.

Путин стремится навязать мир на своих условиях, который заставит Украину пойти на территориальные уступки. Силы НАТО как гарантию безопасности для мира в Украине он не примет - идея об этом, появившаяся после саммита на Аляске, изначально была недоразумением. И вообще, мы до сих пор не знаем, что именно там обсуждали и о чем договорились. - пишет автор материала, Дирк Эммерих.

Разрешение конфликта отложено. По понятным обстоятельствам.

В DW задаются вопросом, то ли что произошло - является ли "последний рывок" внешней политики, основанной на международном праве, против менталитета "большого брата", который решает все и в конечном итоге добивается своего?

И что, если теперь Путин скажет:

Нет, спасибо

Он не заинтересован в перемирии, это понятно уже много месяцев, - добавляет автор материала.

И нет уверенности, что он вообще хочет мира. Во всяком случае, пока в Вашингтоне шли переговоры, он наносил новые авиаудары.

В эти дни многое произошло, но многое выглядит противоречиво. Кое-что не складывается в единую картину, и игра ведется на нескольких уровнях – публично и закулисно.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие 15 дней являются критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Это произойдет после серии переговоров высокого уровня, запланированных в Белом доме.

