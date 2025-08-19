$41.260.08
12:26 • 35241 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 58315 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 55520 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 55262 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 36635 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 27811 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 94315 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 71980 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 85656 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103448 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
После Вашингтона: Европа проявила беспрецедентное единство, однако путин настаивает на своем

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Визит европейской делегации в Вашингтон и переговоры Трампа с Зеленским поразили и удивили, но не изменили ситуацию – война РФ в Украине продолжается. Путин настаивает на своих условиях – сейчас кремль не заинтересован в перемирии и продолжает наносить авиаудары.

После Вашингтона: Европа проявила беспрецедентное единство, однако путин настаивает на своем

Осуществлено то, что казалось невозможным: визит европейской делегации, переговоры Трампа с Зеленским, и повсеместный, как может показаться, курс на то, чтобы положить конец войне. Тем не менее, пока ничего не меняется в контексте прекращения огня, поскольку военная агрессия РФ в Украине продолжается.

Какой результат принесло европейское вмешательство в Вашингтоне, пишет Deutsche Welle.

Детали

Пока что танцы на тонком льду. Европа впервые проявила единство против Трампа. Делегация представителей стран Запада уместно прибыла в Вашингтон и, вероятно, предотвратила разногласия в коммуникации между представителями Украины и США. Впрочем, Европа все еще не особо преуспела в том, чтобы самостоятельно формулировать условия и определять рамки.

Она не управляет рычагами геостратегической власти. Трамп может в любой момент изменить свое мнение.

- отмечает DW.

Несмотря на довольно успешный, казалось бы, прорывной визит в США, пока что, по сути, ничего не изменилось.

Путин стремится навязать мир на своих условиях, который заставит Украину пойти на территориальные уступки. Силы НАТО как гарантию безопасности для мира в Украине он не примет - идея об этом, появившаяся после саммита на Аляске, изначально была недоразумением. И вообще, мы до сих пор не знаем, что именно там обсуждали и о чем договорились.

- пишет автор материала, Дирк Эммерих.

Разрешение конфликта отложено. По понятным обстоятельствам.

российский удар по Харькову 18 августа: аварийно-спасательные работы в 5-этажке завершены19.08.25, 19:21 • 2404 просмотра

Напомним:

УНН передавал, со ссылкой на аналитику Bloomberg Economics:

Быстрое заключение мирного соглашения остается маловероятным из-за существенных разногласий между Киевом и Москвой.


В DW задаются вопросом, то ли что произошло - является ли "последний рывок" внешней политики, основанной на международном праве, против менталитета "большого брата", который решает все и в конечном итоге добивается своего?

И что, если теперь Путин скажет:

Нет, спасибо

Он не заинтересован в перемирии, это понятно уже много месяцев, - добавляет автор материала.

Трамп призвал Путина быть «реалистом» в вопросе встречи с Зеленским – Axios19.08.25, 20:13 • 1626 просмотров

И нет уверенности, что он вообще хочет мира. Во всяком случае, пока в Вашингтоне шли переговоры, он наносил новые авиаудары.

В эти дни многое произошло, но многое выглядит противоречиво. Кое-что не складывается в единую картину, и игра ведется на нескольких уровнях – публично и закулисно.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие 15 дней являются критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Это произойдет после серии переговоров высокого уровня, запланированных в Белом доме.

Давление должно усиливаться: Зеленский обсудил с президентом Евросовета 19-й пакет санкций против рф19.08.25, 17:53 • 2112 просмотров

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Капитолий (Вашингтон)
Аляска
Овальный кабинет
Немецкая волна
Белый дом
Bloomberg L.P.
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Карл III
Франция
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев