Давление должно усиливаться: Зеленский обсудил с президентом Евросовета 19-й пакет санкций против рф
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой дальнейшие шаги и подготовку 19-го пакета санкций ЕС против россии. Давление на рф должно усиливаться, пока она не предпримет реальных шагов для остановки войны.
Детали
Говорил с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Только что он провел заседание Евросовета, посвященное итогам наших с европейскими коллегами переговоров с президентом Трампом в Вашингтоне. Мы сделали важный шаг для окончания этой войны и обеспечения безопасности для Украины и всей Европы. Надежные гарантии безопасности для Украины, которые сработают, - это важнейшее достижение нашей совместной работы - всех партнеров, а главное, украинской храбрости, которая защитила нашу независимость
Он также обсудил с Антониу результаты заседания Евросовета и дальнейшие совместные действия.
Ценим единство и неизменную поддержку со стороны Евросоюза. Договорились, что будем и в дальнейшем тесно работать вместе. Также мы говорили о наших дальнейших шагах и подготовке нового, 19-го пакета санкций Евросоюза против россии. Давление должно усиливаться, пока россия не предпримет реальных шагов, чтобы остановить войну
Отдельно они обсудили важность единства всех 27 стран Евросоюза для движения Украины к членству в Евросоюзе и открытия переговорных кластеров.
Дополнение
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над новым пакетом санкций против рф продолжается, и его планируют принять в сентябре 2025 года.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Дональда Трампа давить на Владимира Путина для того, чтобы перемирие было уже начиная со следующей трехсторонней встречи, которая может состояться с участием Зеленского и путина.
Также УНН сообщал, что глава Евросовета Антониу Кошта обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие шаги для мира. Он заявил, что главными приоритетами являются прекращение убийств, продвижение обмена пленными и обеспечение возвращения тысяч детей, похищенных россией.