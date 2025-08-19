Давление должно усиливаться: Зеленский обсудил с президентом Евросовета 19-й пакет санкций против рф

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой дальнейшие шаги и подготовку нового, 19-го пакета санкций Евросоюза против россии. Давление должно усиливаться, пока РФ не предпримет реальных шагов, чтобы остановить войну. Об этом сообщил Зеленский, передает УНН.

Говорил с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Только что он провел заседание Евросовета, посвященное итогам наших с европейскими коллегами переговоров с президентом Трампом в Вашингтоне. Мы сделали важный шаг для окончания этой войны и обеспечения безопасности для Украины и всей Европы. Надежные гарантии безопасности для Украины, которые сработают, - это важнейшее достижение нашей совместной работы - всех партнеров, а главное, украинской храбрости, которая защитила нашу независимость