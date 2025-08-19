$41.260.08
12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 18382 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Давление должно усиливаться: Зеленский обсудил с президентом Евросовета 19-й пакет санкций против рф

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Президент Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой дальнейшие шаги и подготовку 19-го пакета санкций ЕС против россии. Давление на рф должно усиливаться, пока она не предпримет реальных шагов для остановки войны.

Давление должно усиливаться: Зеленский обсудил с президентом Евросовета 19-й пакет санкций против рф

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой дальнейшие шаги и подготовку нового, 19-го пакета санкций Евросоюза против россии. Давление должно усиливаться, пока РФ не предпримет реальных шагов, чтобы остановить войну. Об этом сообщил Зеленский, передает УНН.

Детали

Говорил с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Только что он провел заседание Евросовета, посвященное итогам наших с европейскими коллегами переговоров с президентом Трампом в Вашингтоне. Мы сделали важный шаг для окончания этой войны и обеспечения безопасности для Украины и всей Европы. Надежные гарантии безопасности для Украины, которые сработают, - это важнейшее достижение нашей совместной работы - всех партнеров, а главное, украинской храбрости, которая защитила нашу независимость

- написал Зеленский.

Он также обсудил с Антониу результаты заседания Евросовета и дальнейшие совместные действия.

Ценим единство и неизменную поддержку со стороны Евросоюза. Договорились, что будем и в дальнейшем тесно работать вместе. Также мы говорили о наших дальнейших шагах и подготовке нового, 19-го пакета санкций Евросоюза против россии. Давление должно усиливаться, пока россия не предпримет реальных шагов, чтобы остановить войну

- сообщил Зеленский.

Отдельно они обсудили важность единства всех 27 стран Евросоюза для движения Украины к членству в Евросоюзе и открытия переговорных кластеров.

Дополнение

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над новым пакетом санкций против рф продолжается, и его планируют принять в сентябре 2025 года.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Дональда Трампа давить на Владимира Путина для того, чтобы перемирие было уже начиная со следующей трехсторонней встречи, которая может состояться с участием Зеленского и путина.

Также УНН сообщал, что глава Евросовета Антониу Кошта обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие шаги для мира. Он заявил, что главными приоритетами являются прекращение убийств, продвижение обмена пленными и обеспечение возвращения тысяч детей, похищенных россией.

Анна Мурашко

