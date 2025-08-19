Тиск має посилюватися: Зеленський обговорив з президентом Євроради 19-й пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою подальші кроки та підготовку 19-го пакету санкцій ЄС проти росії. Тиск на рф має посилюватися, поки вона не зробить реальних кроків для зупинки війни.
Деталі
Говорив із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Щойно він провів засідання Євроради, присвячене підсумкам наших із європейськими колегами переговорів з президентом Трампом у Вашингтоні. Ми зробили важливий крок для закінчення цієї війни й гарантування безпеки для України та всієї Європи. Надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, - це найважливіше досягнення нашої спільної роботи - усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність
Він також обговорив з Антоніу результати засідання Євроради й подальші спільні дії.
Цінуємо єдність та незмінну підтримку з боку Євросоюзу. Домовилися, що будемо й надалі тісно працювати разом. Також ми говорили про наші подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії. Тиск має посилюватися, поки росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну
Окремо вони обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху України до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів.
Доповнення
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що робота над новим пакетом санкцій проти рф триває, і його планують ухвалити у вересні 2025 року.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента Дональда Трампа тиснути на володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна.
Також УНН повідомляв, що голова Євроради Антоніу Кошта обговорив з Володимиром Зеленським подальші кроки для миру. Він заявив, що головними пріоритетами є припинення вбивств, просування обміну полоненими та забезпечення повернення тисяч дітей, викрадених росією.