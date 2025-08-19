Тиск має посилюватися: Зеленський обговорив з президентом Євроради 19-й пакет санкцій проти рф

Український лідер Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії. Тиск має посилюватися, поки рф не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну. Про це повідомив Зеленський, передає УНН.

Говорив із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Щойно він провів засідання Євроради, присвячене підсумкам наших із європейськими колегами переговорів з президентом Трампом у Вашингтоні. Ми зробили важливий крок для закінчення цієї війни й гарантування безпеки для України та всієї Європи. Надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, - це найважливіше досягнення нашої спільної роботи - усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність