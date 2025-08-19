Голова Євроради після зустрічі лідерів ЄС обговорив з Зеленським подальші кроки для миру: деталі

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 5524 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 16438 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 17291 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 18648 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 18569 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18932 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 79847 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 64327 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 78912 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 97561 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.5м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 88761 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 12526 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 92716 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 14146 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 11349 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 16434 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 17289 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 9410 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 18645 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 11396 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 9582 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 89055 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 49669 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 106888 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 96037 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
BFM TV
Гривня

Голова Євроради після зустрічі лідерів ЄС обговорив з Зеленським подальші кроки для миру: деталі

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Голова Євроради Антоніу Кошта обговорив з Володимиром Зеленським подальші кроки для миру. Європейські країни працюватимуть над конкретними гарантіями безпеки для України.

Голова Євроради після зустрічі лідерів ЄС обговорив з Зеленським подальші кроки для миру: деталі

Голова Євроради Антоніу Кошта поговорив з Президентом України Володимиром Зеленським після віртуальної зустрічі лідерів ЄС, вказавши, що європейські країни продовжать роботу з США "над конкретними та необхідними гарантіями безпеки" для України і усі разом підготують "наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру", пише УНН.

Відразу після нашої розмови з членами Європейської Ради я провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Я підкреслив єдність ЄС та непохитну підтримку України, а також нашу відданість справі збереження тиску на росію

- повідомив Кошта.

Зі слів голови Євроради, "нашими головними пріоритетами є припинення вбивств, просування обміну полоненими та забезпечення повернення тисяч дітей, викрадених росією".

Ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами над конкретними та необхідними гарантіями безпеки. Разом з президентом Зеленським та США ми підготуємо наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру

- зазначив Кошта.

"Ми повинні продовжувати підтримувати український народ та рухатися вперед у процесі розширення. Майбутнє України також полягає в процвітанні та стабільності, які може забезпечити членство в ЄС", - наголосив голова Євроради.

Кошта після зустрічі лідерів ЄС щодо України: час пришвидшитися з гарантіями безпеки, "подібними до статті 5 НАТО"19.08.25, 16:39 • 1214 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Антоніу Кошта
Європейська рада
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна