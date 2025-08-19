Голова Євроради після зустрічі лідерів ЄС обговорив з Зеленським подальші кроки для миру: деталі
Київ • УНН
Голова Євроради Антоніу Кошта обговорив з Володимиром Зеленським подальші кроки для миру. Європейські країни працюватимуть над конкретними гарантіями безпеки для України.
Голова Євроради Антоніу Кошта поговорив з Президентом України Володимиром Зеленським після віртуальної зустрічі лідерів ЄС, вказавши, що європейські країни продовжать роботу з США "над конкретними та необхідними гарантіями безпеки" для України і усі разом підготують "наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру", пише УНН.
Відразу після нашої розмови з членами Європейської Ради я провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Я підкреслив єдність ЄС та непохитну підтримку України, а також нашу відданість справі збереження тиску на росію
Зі слів голови Євроради, "нашими головними пріоритетами є припинення вбивств, просування обміну полоненими та забезпечення повернення тисяч дітей, викрадених росією".
Ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами над конкретними та необхідними гарантіями безпеки. Разом з президентом Зеленським та США ми підготуємо наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру
"Ми повинні продовжувати підтримувати український народ та рухатися вперед у процесі розширення. Майбутнє України також полягає в процвітанні та стабільності, які може забезпечити членство в ЄС", - наголосив голова Євроради.
