Глава Евросовета после встречи лидеров ЕС обсудил с Зеленским дальнейшие шаги для мира: детали

Глава Евросовета Антониу Кошта поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским после виртуальной встречи лидеров ЕС, указав, что европейские страны продолжат работу с США "над конкретными и необходимыми гарантиями безопасности" для Украины и все вместе подготовят "следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира", пишет УНН.

Сразу после нашего разговора с членами Европейского Совета я провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Я подчеркнул единство ЕС и непоколебимую поддержку Украины, а также нашу приверженность делу сохранения давления на россию

По словам главы Евросовета, "нашими главными приоритетами являются прекращение убийств, продвижение обмена пленными и обеспечение возвращения тысяч детей, похищенных россией".

Мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами над конкретными и необходимыми гарантиями безопасности. Вместе с президентом Зеленским и США мы подготовим следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира