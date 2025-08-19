$41.260.08
12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Глава Евросовета после встречи лидеров ЕС обсудил с Зеленским дальнейшие шаги для мира: детали

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Глава Евросовета Антониу Кошта обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие шаги для мира. Европейские страны будут работать над конкретными гарантиями безопасности для Украины.

Глава Евросовета после встречи лидеров ЕС обсудил с Зеленским дальнейшие шаги для мира: детали

Глава Евросовета Антониу Кошта поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским после виртуальной встречи лидеров ЕС, указав, что европейские страны продолжат работу с США "над конкретными и необходимыми гарантиями безопасности" для Украины и все вместе подготовят "следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира", пишет УНН.

Сразу после нашего разговора с членами Европейского Совета я провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Я подчеркнул единство ЕС и непоколебимую поддержку Украины, а также нашу приверженность делу сохранения давления на россию

- сообщил Кошта.

По словам главы Евросовета, "нашими главными приоритетами являются прекращение убийств, продвижение обмена пленными и обеспечение возвращения тысяч детей, похищенных россией".

Мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами над конкретными и необходимыми гарантиями безопасности. Вместе с президентом Зеленским и США мы подготовим следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира

- отметил Кошта.

"Мы должны продолжать поддерживать украинский народ и двигаться вперед в процессе расширения. Будущее Украины также заключается в процветании и стабильности, которые может обеспечить членство в ЕС", - подчеркнул глава Евросовета.

Кошта после встречи лидеров ЕС по Украине: пришло время ускориться с гарантиями безопасности, "подобными статье 5 НАТО"19.08.2025, 16:39 • 1190 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Антониу Кошта
Европейский совет
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина