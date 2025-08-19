Глава Евросовета после встречи лидеров ЕС обсудил с Зеленским дальнейшие шаги для мира: детали
Киев • УНН
Глава Евросовета Антониу Кошта обсудил с Владимиром Зеленским дальнейшие шаги для мира. Европейские страны будут работать над конкретными гарантиями безопасности для Украины.
Глава Евросовета Антониу Кошта поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским после виртуальной встречи лидеров ЕС, указав, что европейские страны продолжат работу с США "над конкретными и необходимыми гарантиями безопасности" для Украины и все вместе подготовят "следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира", пишет УНН.
Сразу после нашего разговора с членами Европейского Совета я провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Я подчеркнул единство ЕС и непоколебимую поддержку Украины, а также нашу приверженность делу сохранения давления на россию
По словам главы Евросовета, "нашими главными приоритетами являются прекращение убийств, продвижение обмена пленными и обеспечение возвращения тысяч детей, похищенных россией".
Мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами над конкретными и необходимыми гарантиями безопасности. Вместе с президентом Зеленским и США мы подготовим следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира
"Мы должны продолжать поддерживать украинский народ и двигаться вперед в процессе расширения. Будущее Украины также заключается в процветании и стабильности, которые может обеспечить членство в ЕС", - подчеркнул глава Евросовета.
