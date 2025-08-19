$41.260.08
19 серпня, 12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 64007 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 61015 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 60567 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 39360 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 29221 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 95159 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72260 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 85860 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103527 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Після Вашингтону: Європа проявила безпрецедентну єдність, проте путін наполягає на своєму

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Візит європейської делегації до Вашингтона та переговори Трампа із Зеленським вразили і здивували, але не змінили ситуацію - війна рф в Україні продовжується. путін наполягає на своїх умовах - наразі кремль не зацікавлений у перемир'ї та продовжує завдавати авіаударів.

Після Вашингтону: Європа проявила безпрецедентну єдність, проте путін наполягає на своєму

Здійснено те, що здавалося неможливим: візит європейської делегації, переговори Трампа з Зеленсьским, і повсюдний, як може здатися, курс на те, щоб покласти край війні. Тим не менш, поки нічого не змінюється у контексті припинення вогню, оскільки воєнна агресія рф в Україні продовжується. 

 Який результат принесло європейське втручання у Вашингтоні, пише Deutsche Welle.

Деталі

Поки що танці на тонкій кризі. Європа вперше проявила єдність проти Трампа. Делегація представників країн Заходу доречно прибула у Вашингтон та імовірно, запобігла розбіжностям у комунікації між представниками України та США. Втім, Європа все ще не особливо досягла успіху в тому, щоб самостійно формулювати умови і визначати рамки. 

Вона не керує важелями геостратегічної влади. Трамп може в будь-який момент змінити свою думку.

- зазначає DW.

Незважаючи на досить успішний, здавалося б, проривний візит до США, поки що, по суті, нічого не змінилося. 

путін прагне нав'язати мир на своїх умовах, який змусить Україну піти на територіальні поступки. Сили НАТО як гарантію безпеки для миру в Україні він не прийме - ідея про це, що з'явилася після саміту на Алясці, спочатку була непорозумінням. І взагалі, ми досі не знаємо, що саме там обговорювали і про що домовилися.

- пише автор матеріалу, Дірк Еммеріх.

Вирішення конфлікту відкладено. Зі зрозумілих обставин.

Нагадаємо:

УНН передавав, із посиланням на аналітику Bloomberg Economics:

Швидке укладення мирної угоди залишається малоймовірним через суттєві розбіжності між Києвом і москвою. 


У DW задаються питанням, чи те що відбулось - є "останній ривок" зовнішньої політики, заснованої на міжнародному праві, проти менталітету "великого брата", який вирішує все і зрештою добивається свого?

І що, якщо тепер путін скаже: 

Ні, дякую

Він не зацікавлений у перемир'ї, це зрозуміло вже багато місяців, - додає автор матеріалу.

І немає впевненості, що він взагалі хоче миру. У всякому разі, поки у Вашингтоні йшли переговори, він завдавав нових авіаударів.

У ці дні багато чого сталося, але багато чого виглядає суперечливо. Дещо не складається в єдину картину, і гра ведеться на кількох рівнях – публічно та закулісно.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів є критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Це відбудеться після серії переговорів високого рівня, запланованих у Білому домі.

Ігор Тележніков

