Після Вашингтону: Європа проявила безпрецедентну єдність, проте путін наполягає на своєму

Здійснено те, що здавалося неможливим: візит європейської делегації, переговори Трампа з Зеленсьским, і повсюдний, як може здатися, курс на те, щоб покласти край війні. Тим не менш, поки нічого не змінюється у контексті припинення вогню, оскільки воєнна агресія рф в Україні продовжується.

Який результат принесло європейське втручання у Вашингтоні, пише Deutsche Welle.



Поки що танці на тонкій кризі. Європа вперше проявила єдність проти Трампа. Делегація представників країн Заходу доречно прибула у Вашингтон та імовірно, запобігла розбіжностям у комунікації між представниками України та США. Втім, Європа все ще не особливо досягла успіху в тому, щоб самостійно формулювати умови і визначати рамки.

Вона не керує важелями геостратегічної влади. Трамп може в будь-який момент змінити свою думку. - зазначає DW.

Незважаючи на досить успішний, здавалося б, проривний візит до США, поки що, по суті, нічого не змінилося.

путін прагне нав'язати мир на своїх умовах, який змусить Україну піти на територіальні поступки. Сили НАТО як гарантію безпеки для миру в Україні він не прийме - ідея про це, що з'явилася після саміту на Алясці, спочатку була непорозумінням. І взагалі, ми досі не знаємо, що саме там обговорювали і про що домовилися. - пише автор матеріалу, Дірк Еммеріх.

Вирішення конфлікту відкладено. Зі зрозумілих обставин.

Швидке укладення мирної угоди залишається малоймовірним через суттєві розбіжності між Києвом і москвою.



У DW задаються питанням, чи те що відбулось - є "останній ривок" зовнішньої політики, заснованої на міжнародному праві, проти менталітету "великого брата", який вирішує все і зрештою добивається свого?

І що, якщо тепер путін скаже:

Ні, дякую

Він не зацікавлений у перемир'ї, це зрозуміло вже багато місяців, - додає автор матеріалу.

І немає впевненості, що він взагалі хоче миру. У всякому разі, поки у Вашингтоні йшли переговори, він завдавав нових авіаударів.

У ці дні багато чого сталося, але багато чого виглядає суперечливо. Дещо не складається в єдину картину, і гра ведеться на кількох рівнях – публічно та закулісно.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів є критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Це відбудеться після серії переговорів високого рівня, запланованих у Білому домі.

