російський удар по Харкову 18 серпня: аварійно-рятувальні роботи у 5-поверхівці завершено
Київ • УНН
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи у 5-поверхівці, яка зазнала російського удару 18 серпня. Внаслідок атаки загинуло 7 людей, з них 2 дітей, ще 24 мешканці поранені.
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи у 5-поверхівці, яка потрапила під російський удар 18 серпня. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, унаслідок терористичної атаки загнули 7 людей, серед них 2 дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них 6 дітей. Двох людей вдалося врятувати.
На місці ворожого обстрілу працювали 140 рятувальників, піротехніки, кінологи, психологи та 39 одиниць техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС
Загалом від завалів розчищено понад 1500 кв.м внутрішніх приміщень будинку, вивезено близько 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій.
Нагадаємо
18 серпня п'ять ворожих "шахедів" одночасно атакували житловий будинок у Харкові, внаслідок чого загинула родина з дітьми.