российский удар по Харькову 18 августа: аварийно-спасательные работы в 5-этажке завершены
Киев • УНН
В Харькове завершены аварийно-спасательные работы в 5-этажном доме, который подвергся российскому удару 18 августа. В результате атаки погибли 7 человек, из них 2 детей, еще 24 жителя ранены.
В Харькове завершены аварийно-спасательные работы в 5-этажке, которая попала под российский удар 18 августа. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, в результате террористической атаки погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 24 жителя ранены, из них 6 детей. Двух человек удалось спасти.
На месте вражеского обстрела работали 140 спасателей, пиротехники, кинологи, психологи и 39 единиц техники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского, Закарпатского гарнизонов ГСЧС
Всего от завалов расчищено более 1500 кв.м внутренних помещений дома, вывезено около 500 м куб. строительного мусора и металлических конструкций.
Напомним
18 августа пять вражеских "шахедов" одновременно атаковали жилой дом в Харькове, в результате чего погибла семья с детьми.