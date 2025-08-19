российский удар по Харькову 18 августа: аварийно-спасательные работы в 5-этажке завершены

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 14449 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 28666 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 27855 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 28755 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 23820 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 21433 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 90519 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 70493 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 84670 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103016 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.7м/с
44%
749мм
Популярные новости
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов19 августа, 06:55 • 107314 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине19 августа, 07:45 • 18810 просмотра
"Сообщения больше нет": Силы обороны Украины уничтожили российский поезд с горючим в ЗапорожьеPhoto19 августа, 08:51 • 7476 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 15641 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 19985 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 28666 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 27855 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 28755 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 20822 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 23820 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 16233 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 101220 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 55136 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 111921 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 100735 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Евро
Доллар США
BFM TV

российский удар по Харькову 18 августа: аварийно-спасательные работы в 5-этажке завершены

Киев • УНН

 • 914 просмотра

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы в 5-этажном доме, который подвергся российскому удару 18 августа. В результате атаки погибли 7 человек, из них 2 детей, еще 24 жителя ранены.

российский удар по Харькову 18 августа: аварийно-спасательные работы в 5-этажке завершены

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы в 5-этажке, которая попала под российский удар 18 августа. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в результате террористической атаки погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 24 жителя ранены, из них 6 детей. Двух человек удалось спасти.

На месте вражеского обстрела работали 140 спасателей, пиротехники, кинологи, психологи и 39 единиц техники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского, Закарпатского гарнизонов ГСЧС

- говорится в сообщении.

Всего от завалов расчищено более 1500 кв.м внутренних помещений дома, вывезено около 500 м куб. строительного мусора и металлических конструкций.

Напомним

18 августа пять вражеских "шахедов" одновременно атаковали жилой дом в Харькове, в результате чего погибла семья с детьми. 

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Ребенок
Житомирская область
Луганская область
Волынская область
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Харьков