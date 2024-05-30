Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину

Глава МИД Латвии Байба Браже отвергла дискуссии о возможной отправке латвийских войск в Украину. Об этом она заявила в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Я не спекулирую. В настоящее время это не обсуждение - сказала Браже, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах ее страна могла бы рассмотреть возможность этого шага.

Добавим

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Эстония, Латвия, Литва и Польша могут вести свои войска в Украину, если россия достигнет серьезных успехов на фронте. Представители стран Балтии, как следует из публикации, сообщили об этом немецким коллегам в Таллинне, критикуя сдержанную позицию Берлина относительно отказа предоставить Украине дальнобойное оружие и ограничения по ударам по территории россии.

Глава МИД Латвии подтвердила, что ее страна не ограничивает применение ее оружия украинскими силами для ударов по целям на территории россии.

"Латвия никогда не вводила никаких ограничений на использование своего оружия, поскольку право на самооборону по Уставу ООН для Украины включает также законные военные объекты на территории россии. И мы это четко видим в ситуации на Харьковщине, когда российские войска настолько группировались на российской территории вблизи украинской границы. Уже буквально поздно предотвратить эту атаку. Поэтому, что касается нас, мы поддерживаем право Украины использовать оружие против законных военных целей на территории россии", – заявила Браже.

В то же время она отвергла опасения, что Харьков якобы может упасть под натиском российских сил.

"Украинцы воюют и фактически оттесняют россиян с ряда позиций. Поэтому нам просто нужно обеспечить Украину тем, что ей нужно... нужно такое разрешение, чтобы в случае необходимости применить это оружие на территории россии. Также нужна не только противовоздушная оборона, но и огневые возможности на большом расстоянии, способности к точному удару. Необходима возможность таргетинга", - отметил Браже, добавив, что "есть вещи, которые поставляются без публичных объявлений".

Среди стран-союзниц Украины сформировалось два противоположных подхода к оказанию военной поддержки ВСУ для отражения широкомасштабной агрессии россии, пишут международные обозреватели.

Напомним

США и Германия последовательно выступают против нанесения ударов западным оружием по военным целям на территории России, отмечают, что их солдаты не будут воевать в Украине, а также медлят даже с отправкой своих инструкторов, которые бы помогали разбираться с западным оружием.

Франция, Великобритания, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды высказывают кардинально другие идеи, и настаивают, что промедление с оказанием военной помощи и старые подходы дали противоположный результат – россия начала новое наступление и обстреливает управляемыми авиабомбами Харьков и другие города приграничья.