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Наразі це не обговорення: голова МЗС Латвії відкинула дискусії про можливу відправку військ до України

Наразі це не обговорення: голова МЗС Латвії відкинула дискусії про можливу відправку військ до України

Київ • УНН

 • 23571 перегляди

Латвія відкидає дискусії про розміщення військ в Україні, але підтримує право України завдавати ударів по законних військових об'єктах в росії за допомогою наданої зброї, якщо це необхідно для захисту від російської агресії.

Голова МЗС Латвії Байба Браже відкинула дискусії про можливу відправку латвійських військ до України. Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Я не спекулюю. Наразі це не обговорення 

– сказала Браже, відповідаючи на запитання, за яких обставин її країна могла б розглянути можливість цього кроку.

Додамо

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що Естонія, Латвія, Литва і Польща можуть ввести свої війська в Україну, якщо росія досягне серйозних успіхів на фронті. Представники країн Балтії, як випливає з публікації, повідомили про це німецьким колегам у Таллінні, критикуючи стриману позицію Берліна щодо відмови надати Україні далекобійну зброю й обмеження щодо ударів по території росії.

Голова МЗС Латвії підтвердила, що її країна не обмежує застосування її зброї українськими силами для ударів по цілях на території Росії.

"Латвія ніколи не запроваджувала жодних обмежень на використання своєї зброї, оскільки право на самооборону за статутом ООН для України включає також законні військові об’єкти на території Росії. І ми це чітко бачимо в ситуації на Харківщині, коли російські війська настільки групувалися на російській території поблизу українського кордону. Вже буквально пізно запобігти цій атаці. Тому, що стосується нас, ми підтримуємо право України використовувати зброю проти законних військових цілей на території Росії", – заявила Браже.

Водночас вона відкинула побоювання, що Харків нібито може впасти під натиском російських сил.

"Українці воюють і фактично відтісняють росіян із низки позицій. Тому нам просто потрібно забезпечити Україну тим, що їй потрібно… Потрібен такий дозвіл, щоб у разі потреби застосувати цю зброю на території Росії. Також потрібна не лише протиповітряна оборона, а і вогневі можливості на великій відстані, здатності до точного удару. Потрібна можливість націлювання", – зауважила Браже, додаючи, що "є речі, які постачаються без публічних оголошень".

Серед країн-союзниць України сформувалося два протилежні підходи до надання військової підтримки ЗСУ для відбиття широкомасштабної агресії Росії, пишуть міжнародні оглядачі.

Нагадаємо

США і Німеччина послідовно вистають проти завдання ударів західною зброєю по військових цілях на території росії, наголошують, що їх солдати не будуть воювати в Україні, а також зволікають навіть із надсилання своїх інструкторів, які б допомагали розбиратися із західною зброєю.

Франція, Велика Британія, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди висловлюють кардинально інші ідеї, і наполягають, що зволікання із наданням військової допомоги і старі підходи дали протилежний результат – Росія розпочала новий наступ і обстрілює керованими авіабомбами Харків та інші міста прикордоння.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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