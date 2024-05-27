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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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ПА НАТО призвала разрешить Украине бить западным оружием по территории рф

Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине использовать западное оружие на территории России, хотя это решение встретило сопротивление со стороны некоторых членов.

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ПА НАТО призвала разрешить Украине бить западным оружием по территории рф

В Одессе ГБР разоблачило чиновника ТЦК, который организовал многомиллионную схему заработка на уклонистах

В Одессе чиновник Приморского РТЦК СП организовал масштабную схему по заработку, помогая мужчинам, которые хотят избежать мобилизации - «подкорректировать» их данные в базе реестра военнообязанных «Оберег». Таким образом чиновник незаконно заработал около миллиона долларов США.

Война •   •  8263 просмотра
В Одессе ГБР разоблачило чиновника ТЦК, который организовал многомиллионную схему заработка на уклонистах

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением, считает глава Всеукраинской аграрной конфедерации.

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Парламентский комитет Грузии не поддержал вето президента на закон об "иноагентах"

Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - так называемый закон об "иноагентах".

Новости Мира •   •  8132 просмотра
Парламентский комитет Грузии не поддержал вето президента на закон об "иноагентах"

Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине бить по военным целям на территории рф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине наносить удары по военным целям в россии и предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, для защиты от российских атак на гражданское население.

Война •   •  10207 просмотра
Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине бить по военным целям на территории рф

Bloomberg: в ЕС думают над путем от Саммита мира до возможных переговоров в Саудовской Аравии с участием россии осенью

ЕС рассматривает вопрос о том, как перейти от предстоящего Саммита мира в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием россии.

политика •   •  9114 просмотра
Bloomberg: в ЕС думают над путем от Саммита мира до возможных переговоров в Саудовской Аравии с участием россии осенью

ЕС ввел санкции против медведчука и марчевского

Европейский Союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины виктора медведчука, пророссийского пропагандиста артема марчевского и сайта Voice of Europe.

Война •   •  11037 просмотра
ЕС ввел санкции против медведчука и марчевского

Мэр Тернополя заявил, что мошенники на фейковой странице в соцсетях от его имени просят денег

Городской голова Тернополя Сергей Надал предупредил о мошенниках, которые создали фейковую страницу в социальных сетях от его имени и присылают сообщения с просьбой о деньгах, о чем он сообщил в полицию как о мошенничестве.

Криминал и ЧП •   •  8801 просмотра
Мэр Тернополя заявил, что мошенники на фейковой странице в соцсетях от его имени просят денег

С бывшего главы Верховного Суда сняли электронный браслет - источник

С бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева сняли электронный браслет из-за проблем со здоровьем.

Криминал и ЧП •   •  11329 просмотра
С бывшего главы Верховного Суда сняли электронный браслет - источник

Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что важно помочь Украине обеспечить ее готовность к немедленному членству в НАТО, когда это позволят политические условия, одновременно рассматривая возможность усиления роли НАТО в предоставлении устойчивой долгосрочной поддержки Украине.

политика •   •  14113 просмотра
Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия