ПА НАТО призвала разрешить Украине бить западным оружием по территории рф

Парламентская ассамблея НАТО на своем саммите приняла правку, которая призывает страны Альянса предоставить Украине разрешение бить западным оружием по территории россии. Об этом рассказал глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, передает УНН.

"ПА НАТО призвала правительства своих стран предоставить Украине разрешение бить западным оружием по территории рф", - написал Чернев в Telegram.

По его словам, документ приняли не единогласно, как было в предыдущие разы. Против проголосовали Италия и Венгрия и немец из Альтернативы для Германии.

Нардеп отметил, что помогла кулуарная поддержка представителей из Конгресса США и открытые выступления в нашу пользу делегатов из Франции, Швеции, Нидерландов, Великобритании, Польши, Эстонии и Литвы.

"Тем не менее чувствуется, что отстаивать позицию Украины на международной арене становится все сложнее. Но когда нас это останавливало?", - добавил Чернев.

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