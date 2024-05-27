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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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24 мая 2024, 06:14  •  259850 просмотра

Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине бить по военным целям на территории рф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине наносить удары по военным целям в россии и предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, для защиты от российских атак на гражданское население.

Война •   •  537 просмотра
Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине бить по военным целям на территории рф

Bloomberg: в ЕС думают над путем от Саммита мира до возможных переговоров в Саудовской Аравии с участием россии осенью

ЕС рассматривает вопрос о том, как перейти от предстоящего Саммита мира в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России.

политика •   •  1391 просмотра
Bloomberg: в ЕС думают над путем от Саммита мира до возможных переговоров в Саудовской Аравии с участием россии осенью

ЕС ввел санкции против медведчука и марчевского

Европейский Союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины виктора медведчука, пророссийского пропагандиста артема марчевского и сайта Voice of Europe.

Война •   •  3273 просмотра
ЕС ввел санкции против медведчука и марчевского

Мэр Тернополя заявил, что мошенники на фейковой странице в соцсетях от его имени просят денег

Городской голова Тернополя Сергей Надал предупредил о мошенниках, которые создали фейковую страницу в социальных сетях от его имени и присылают сообщения с просьбой о деньгах, о чем он сообщил в полицию как о мошенничестве.

Криминал и ЧП •   •  2481 просмотра
Мэр Тернополя заявил, что мошенники на фейковой странице в соцсетях от его имени просят денег

С бывшего главы Верховного Суда сняли электронный браслет - источник

С бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева сняли электронный браслет из-за проблем со здоровьем.

Криминал и ЧП •   •  5496 просмотра
С бывшего главы Верховного Суда сняли электронный браслет - источник

Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что важно помочь Украине обеспечить ее готовность к немедленному членству в НАТО, когда это позволят политические условия, одновременно рассматривая возможность усиления роли НАТО в предоставлении устойчивой долгосрочной поддержки Украине.

политика •   •  8479 просмотра
Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия

С начала года украинцы потеряли более 6 тысяч мобильных телефонов: какие бренды самые популярные среди воров

С начала 2024 года украинцы потеряли более 6,6 тыс. мобильных телефонов, среди которых чаще всего воруют бренды Xiaomi, Samsung и iPhone.

Общество •   •  7615 просмотра
С начала года украинцы потеряли более 6 тысяч мобильных телефонов: какие бренды самые популярные среди воров

СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны россии, который координирует поставки вражеских КАБов и "Искандеров"

СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны рф алексею криворучко, который координирует поставки управляемых авиационных бомб и баллистических ракет «Искандер», используемых российскими войсками для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Война •   •  8825 просмотра
СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны россии, который координирует поставки вражеских КАБов и "Искандеров"

Партизаны провели разведку НПЗ в ставропольском крае рф - "АТЕШ"

Партизаны провели разведку активно работающего российского нефтеперерабатывающего завода в городе Светоград ставропольского края, который, вероятно, обеспечивает потребности российских войск на юго-восточном фронте в горючем.

Война •   •  10050 просмотра
Партизаны провели разведку НПЗ в ставропольском крае рф - "АТЕШ"

В Одесской области водитель школьного автобуса насиловал мальчиков: что известно

57-летний водитель школьного автобуса в Одесской области изнасиловал и подверг сексуальному насилию трех мальчиков 12-13 лет из местного лицея, пригласив их к себе домой под предлогом игры в карты. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Общество •   •  8134 просмотра
В Одесской области водитель школьного автобуса насиловал мальчиков: что известно