Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине бить по военным целям на территории рф

В понедельник, 27 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС призвал увеличить поставки дополнительных систем ПВО, а также поддержать удары Украины по военным целям на территории россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Детали

Кулеба показал министрам фото 8-летнего мальчика Михаила, чей отец мог быть среди погибших в строительном гипермаркете в Харькове, который россияне уничтожили ударом в субботу, 25 мая.

Министр подчеркнул, что это военное преступление является частью систематической стратегии россии, которая пытается уничтожить жизнь Харькова и других украинских городов и общин.

Времени на рефлексии нет, нужны действия. Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные "Патриоты" и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории россии - подчеркнул Кулеба.

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Глава МИД Украины указал, что в то время как на Западе все еще есть те, кто боится эскалации, враги свободного мира, россия, Иран и Северная Корея усиливают сотрудничество и взаимоподдержку. Они набирают дерзости, что грозит дестабилизацией не только в Европе, но и в других регионах мира.

Свободный мир имеет значительно больший экономический и военный потенциал, чем его враги. Но они имеют больше решимости. Пока на Западе все еще есть те, кто думает, как москва отреагирует на украинские удары по российским военным целям, путин просто бьет куда хочет и как хочет. В конце концов, мальчик, которого я показывал вам в начале, должен сдавать ДНК-тест, надеясь, что его отца найдут среди пепла гипермаркета, уничтоженного российским ударом. Это результат нерешительности. Судьба этого парня - следствие каждого запоздалого решения - заявил министр.

Министр также призвал европейские страны инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и закупать оружие для Украины непосредственно у украинских производителей.Министр в частности призвал поддержать использование части доходов от замороженных российских активов для таких закупок.

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Кулеба также отметил необходимость усиления санкционного давления на рф, в частности в сферах энергетики, финансов, металлургии и других. Он призвал заблокировать все схемы обхода санкций, поставки критических компонентов и доступ россии к любым современным технологиям, наложить дополнительные санкции на российских пропагандистов.

Министр отдельно призвал европейских партнеров проявить политическую волю для своевременного одобрения переговорных рамок и практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Также глава МИД Украины подчеркнул критическую важность привлечения широкого круга участников в Саммите Мира из-за пределов Европы.

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