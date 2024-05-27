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Кулеба закликав міністрів ЄС дозволити Україні бити по військових цілях на території рф

Кулеба закликав міністрів ЄС дозволити Україні бити по військових цілях на території рф

Київ • УНН

 • 19869 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міністрів ЄС дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях у росії та надати додаткові системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, для захисту від російських атак на цивільне населення.

У понеділок, 27 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС закликав збільшити постачання додаткових систем ППО, а також підтримати удари України по військових цілях на території росії. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС. 

Деталі 

Кулеба показав міністрам фото 8-річного хлопчика Михайла, чий батько міг бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті у Харкові, який росіяни знищили ударом в суботу, 25 травня.

Міністр наголосив, що цей воєнний злочин є частиною систематичної стратегії росії, яка намагається знищити життя Харкова та інших українських міст і громад. 

Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові "Патріоти" та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території росії

 - наголосив Кулеба. 

Шольц проти використання німецької зброї по цілях у росії26.05.24, 17:33 • 100549 переглядiв

Глава МЗС України вказав, що у той час як на Заході все ще є ті, хто боїться ескалації, вороги вільного світу, росія, Іран і Північна Корея посилюють співпрацю та взаємопідтримку. Вони набирають зухвалості, що загрожує дестабілізацією не лише в Європі, але і в інших регіонах світу. 

Вільний світ має значно більший економічний та військовий потенціал, ніж його вороги. Але вони мають більше рішучості. Поки на Заході все ще є ті, хто думає, як москва відреагує на українські удари по російських військових цілях, путін просто б’є куди хоче і як хоче. Врешті-решт, хлопчик, якого я показував вам на початку, має здавати ДНК-тест, сподіваючись, що його батька знайдуть серед попелу гіпермаркету, знищеного російським ударом. Це результат нерішучості. Доля цього хлопця - наслідок кожного запізнілого рішення

- заявив міністр.

Міністр також закликав європейські країни інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для України безпосередньо в українських виробників.Міністр зокрема закликав підтримати використання частини прибутків від заморожених російських активів для таких закупівель.

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Кулеба також наголосив на потребі посилення санкційного тиску на рф, зокрема у сферах енергетики, фінансів, металургії та інших. Він закликав заблокувати всі схеми обходу санкцій, постачання критичних компонентів і доступ росії до будь-яких сучасних технологій, накласти додаткові санкції на російських пропагандистів.

Міністр окремо закликав європейських партнерів проявити політичну волю для своєчасного схвалення переговорних рамок і практичного початку переговорів про вступ України до ЄС уже в червні. 

Також глава МЗС України підкреслив критичну важливість залучення якнайширшого кола учасників в Саміті Миру з-поза меж Європи.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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