ПА НАТО закликала дозволити Україні бити західною зброєю по території рф
Київ • УНН
Парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні використовувати західну зброю на території росії, хоча це рішення зустріло опір з боку деяких членів.
Парламентська асамблея НАТО на своєму саміті ухвалила правку, яка закликає країни Альянсу надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території росії. Про це розповів голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає УНН.
"ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території рф", - написав Чернєв у Telegram.
За його словами, документ ухвалили не одностайно, як було у попередні рази. Проти проголосували Італія та Угорщина та німець з Альтернативи для Німеччини.
Нардеп зазначив, що допомогла кулуарна підтримка представників з Конгресу США та відкриті виступи на нашу користь делегатів з Франції, Швеції, Нідерландів, Британії, Польщі, Естонії та Литви.
"Тим не менше відчувається, що відстоювати позицію України на міжнародній арені стає дедалі складніше. Але коли нас це зупиняло?", - додав Чернєв.
Кулеба закликав міністрів ЄС дозволити Україні бити по військових цілях на території рф 27.05.24, 13:12 • 19867 переглядiв