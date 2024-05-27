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ПА НАТО закликала дозволити Україні бити західною зброєю по території рф

ПА НАТО закликала дозволити Україні бити західною зброєю по території рф

Київ • УНН

 • 19107 перегляди

Парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні використовувати західну зброю на території росії, хоча це рішення зустріло опір з боку деяких членів.

Парламентська асамблея НАТО на своєму саміті ухвалила правку, яка закликає країни Альянсу надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території росії.  Про це розповів голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає УНН

"ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території рф", - написав Чернєв у Telegram.   

За його словами, документ ухвалили не одностайно, як було у попередні рази. Проти проголосували Італія та Угорщина та німець з Альтернативи для Німеччини.

Нардеп зазначив, що допомогла кулуарна підтримка представників з Конгресу США та відкриті виступи на нашу користь делегатів з Франції, Швеції, Нідерландів, Британії, Польщі, Естонії та Литви.

"Тим не менше відчувається, що відстоювати позицію України на міжнародній арені стає дедалі складніше. Але коли нас це зупиняло?", - додав Чернєв. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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