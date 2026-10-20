"Не смогли остановить путина - помогите нам": Зеленский об отношениях Украины и США

$45.000.1450.530.03
ukenru
Эксклюзив
13:26 • 70 просмотра
ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето
13:15 • 764 просмотра
Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья
Эксклюзив
13:08 • 2126 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
13:01 • 780 просмотра
Рубио заверил Зеленского: Трамп не отдавал приказов, чтобы причинить вред Украине - Axios
12:40 • 4830 просмотра
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto
12:15 • 9860 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto
Эксклюзив
10:25 • 13468 просмотра
Встреча США, россии и Китая не решит судьбу Украины, но создаст опасный прецедент - политолог
07:45 • 21122 просмотра
ЕС ищет ещё €70 млрд для Украины: Euronews узнал о вариантах
20 октября, 06:49 • 21123 просмотра
Зеленский провёл "предметный" разговор с Рубио - говорили о противобаллистике, предупреждении и Starlink
20 октября, 06:46 • 18097 просмотра
Южная Корея отзовет дополнительный персонал посольства из-за пленных КНДР - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
5м/с
57%
760мм
Популярные новости
США больше не участвуют в обороне Украины — Мерц20 октября, 04:15 • 27517 просмотра
Как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой: действенные способы сэкономить на платежах20 октября, 06:17 • 28180 просмотра
Тренды осени: что носят на улицах Киева в 2026 годуPhoto07:38 • 25284 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16294 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 12994 просмотра
публикации
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
13:08 • 2192 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto12:15 • 9920 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8474 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 13076 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16378 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Норвегия
Китай
Реклама
УНН Lite
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto12:40 • 4852 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8444 просмотра
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней19 октября, 20:02 • 46517 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда19 октября, 17:50 • 40691 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 38784 просмотра
Актуальное
Отопление
Старлинк
Truth Social
Фильм
The New York Times

"Не смогли остановить путина - помогите нам": Зеленский об отношениях Украины и США

Киев • УНН

 • 3194 просмотра

Зеленский призвал США поддержать взаимное прекращение ударов по энергетике. Он просит предоставить Украине противоракеты для защиты объектов.

"Не смогли остановить путина - помогите нам": Зеленский об отношениях Украины и США

Украина всегда имела важные, сильные стратегические отношения с Соединёнными Штатами Америки. Но отношения строились на честности, справедливости и прозрачности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera, передаёт УНН.

Детали

По его словам, у США и Украины больше общего, чем у Америки с россией. Он подчеркнул, что Украина выступает за взаимное прекращение огня в энергетической сфере.

Если мы говорим о том, что мы не должны отвечать по энергообъектам рф после того, как они бьют по нашему газу, электричеству, нефти - по всему. россияне бьют. Америка не может их остановить. Давайте верить в то, что Америка очень хочет, но не может. Тогда я как партнёр иду навстречу президенту Трампу: если они по нам бьют, мы не можем им ответить, это нечестно и несправедливо, но если это нужно вам, вы не можете усмирить путина, то дайте нам противоракеты, чтобы я защитил энергетику. Не смогли остановить путина - помогите Украине

- говорится в заявлении Зеленского.

Дополнительно

Ранее WSJ сообщила, что глава кремля владимир путин предлагает провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином для обсуждения соглашения по войне рф против Украины. 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что трёхсторонняя встреча лидеров россии, Китая и США может поощрить Путина продолжать войну против Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал сообщения о возможной встрече президента США Дональда Трампа, главы Кремля Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, указав, что "были разговоры о встрече", но он не знает, "была ли она окончательно согласована".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против россии не поможет остановить войну. Он назвал соглашение по дизельному топливу первым шагом к дальнейшему снятию ограничений.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Марко Рубио
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина