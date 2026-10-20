"Не смогли остановить путина - помогите нам": Зеленский об отношениях Украины и США

Украина всегда имела важные, сильные стратегические отношения с Соединёнными Штатами Америки. Но отношения строились на честности, справедливости и прозрачности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera, передаёт УНН.

По его словам, у США и Украины больше общего, чем у Америки с россией. Он подчеркнул, что Украина выступает за взаимное прекращение огня в энергетической сфере.

Если мы говорим о том, что мы не должны отвечать по энергообъектам рф после того, как они бьют по нашему газу, электричеству, нефти - по всему. россияне бьют. Америка не может их остановить. Давайте верить в то, что Америка очень хочет, но не может. Тогда я как партнёр иду навстречу президенту Трампу: если они по нам бьют, мы не можем им ответить, это нечестно и несправедливо, но если это нужно вам, вы не можете усмирить путина, то дайте нам противоракеты, чтобы я защитил энергетику. Не смогли остановить путина - помогите Украине