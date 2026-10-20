"Не смогли остановить путина - помогите нам": Зеленский об отношениях Украины и США
Киев • УНН
Зеленский призвал США поддержать взаимное прекращение ударов по энергетике. Он просит предоставить Украине противоракеты для защиты объектов.
Украина всегда имела важные, сильные стратегические отношения с Соединёнными Штатами Америки. Но отношения строились на честности, справедливости и прозрачности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera, передаёт УНН.
Детали
По его словам, у США и Украины больше общего, чем у Америки с россией. Он подчеркнул, что Украина выступает за взаимное прекращение огня в энергетической сфере.
Если мы говорим о том, что мы не должны отвечать по энергообъектам рф после того, как они бьют по нашему газу, электричеству, нефти - по всему. россияне бьют. Америка не может их остановить. Давайте верить в то, что Америка очень хочет, но не может. Тогда я как партнёр иду навстречу президенту Трампу: если они по нам бьют, мы не можем им ответить, это нечестно и несправедливо, но если это нужно вам, вы не можете усмирить путина, то дайте нам противоракеты, чтобы я защитил энергетику. Не смогли остановить путина - помогите Украине
Дополнительно
Ранее WSJ сообщила, что глава кремля владимир путин предлагает провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином для обсуждения соглашения по войне рф против Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что трёхсторонняя встреча лидеров россии, Китая и США может поощрить Путина продолжать войну против Украины.
Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал сообщения о возможной встрече президента США Дональда Трампа, главы Кремля Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, указав, что "были разговоры о встрече", но он не знает, "была ли она окончательно согласована".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против россии не поможет остановить войну. Он назвал соглашение по дизельному топливу первым шагом к дальнейшему снятию ограничений.