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"Не змогли путіна зупинити - допоможіть нам": Зеленський про відносини України і США

Київ • УНН

 • 1992 перегляди

Зеленський закликав США підтримати взаємне припинення ударів по енергетиці. Він просить надати Україні протиракети для захисту об’єктів.

"Не змогли путіна зупинити - допоможіть нам": Зеленський про відносини України і США

Україна завжди мала важливі, сильні стратегічні відносини зі Сполученими Штатами Америки. Але відносини будувались на чесності, справедливості та прозорості. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

За його словами, в США і України більше спільного, ніж в Америки з росією. Він підкреслив, що Україна виступає за взаємне енергетичне припинення вогню.

Якщо ми говоримо про те, що ми не повинні відповідати по енергооб’єктах рф після того, як вони б’ють по нашому газу, електриці, нафті - по всьому. росіяни б’ють. Америка не може їх зупинити. Давайте вірити в те, що Америка дуже хоче, але не може. Тоді я як партнер іду назустріч Президенту Трампу: якщо вони по нас б’ють, ми не можемо їм відповісти, це нечесно і несправедливо, але якщо це потрібно вам, ви не можете вгомонити Путіна, то дайте нам протиракети, щоб я захистив енергетику. Не змогли путіна зупинити - допоможіть Україні

- йдеться в заяві Зеленського.

Додатково

WSJ раніше повідомило, що глава кремля володимир путін пропонує провести саміт із президентом США Дональдом Трампом та главою Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення угоди щодо війни рф проти України. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустріч тристороння лідерів росії, Китаю та США може заохотити путіна продовжувати війну проти України.

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував повідомлення про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, глави кремля володимира путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна, вказавши, що "були розмови про зустріч", але він не знає, "чи вона була остаточно узгоджена".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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Війна в Україні
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Дональд Трамп
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