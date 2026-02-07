На фронте зафиксировано 153 боевых столкновения за сутки - Генштаб

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 2638 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 16630 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 31442 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 26536 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 23610 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 30500 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 14206 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 32321 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18232 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20792 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1м/с
92%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство6 февраля, 21:12 • 12882 просмотра
Помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество: МВД предоставило ключевые правила использования альтернативных источников питанияVideo6 февраля, 21:59 • 12269 просмотра
Волынская область подверглась атаке, поврежден объект критической инфраструктуры - ОВА6 февраля, 22:31 • 13146 просмотра
"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рфPhoto7 февраля, 00:38 • 11804 просмотра
ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины04:30 • 14812 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto07:00 • 432 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 30498 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 30446 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 32320 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 42443 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Львовская область
Милан
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 7842 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 23145 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 25798 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 34914 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 37989 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Фильм

На фронте зафиксировано 153 боевых столкновения за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 354 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения. россияне применили 7 ракет, 87 авиационных ударов и 6649 дронов-камикадзе.

На фронте зафиксировано 153 боевых столкновения за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения. Россияне применили 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, агрессор применил 6649 дронов-камикадзе и совершил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Самойловка, Воскресенка, Гуляйпольское, Воздвижевка, Каменка, Зализное, Щербаки и Барвиновка.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА противника.

На Северно-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 91 обстрел, один из них - из реактивных систем залпового огня. Также нанес четыре авиаудара с применением 12 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Прилипки, Кутьковки, Фиголевки.

На Купянском направлении вчера произошло два боестолкновения в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закотного, Резниковки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка, Иванополье.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 41 штурм агрессора вблизи населенных пунктов Вольное, Затишок, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиал, Шевченко и в сторону Торецкого.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Ивановки, Злагоды, Зеленого Гая и Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов - в районах Гуляйполя, Прилук, Староукраинки и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Зеленого, Криничного.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 730 человек. Также враг потерял два танка, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 1161 беспилотный летательный аппарат, 68 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.

Напомним

В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Винница
Харьков