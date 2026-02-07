На фронте зафиксировано 153 боевых столкновения за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения. Россияне применили 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, агрессор применил 6649 дронов-камикадзе и совершил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Самойловка, Воскресенка, Гуляйпольское, Воздвижевка, Каменка, Зализное, Щербаки и Барвиновка.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА противника.

На Северно-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 91 обстрел, один из них - из реактивных систем залпового огня. Также нанес четыре авиаудара с применением 12 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Прилипки, Кутьковки, Фиголевки.

На Купянском направлении вчера произошло два боестолкновения в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закотного, Резниковки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка, Иванополье.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 41 штурм агрессора вблизи населенных пунктов Вольное, Затишок, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиал, Шевченко и в сторону Торецкого.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Ивановки, Злагоды, Зеленого Гая и Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов - в районах Гуляйполя, Прилук, Староукраинки и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Зеленого, Криничного.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 730 человек. Также враг потерял два танка, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 1161 беспилотный летательный аппарат, 68 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.

Напомним

В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.