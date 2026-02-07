На фронті зафіксовано 153 бойових зіткнення за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойових зіткнення. росіяни застосували 7 ракет, 87 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім того, агресор застосував 6649 дронів-камікадзе та здійснив 3215 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 75 - із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Самійлівка, Воскресенка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Кам’янка, Залізне, Щербаки та Барвінівка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БПЛА противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 91 обстріл, один з них - з реактивних систем залпового вогню. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 12 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Приліпки, Кутьківки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося два боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Твердохлібове, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка, Іванопілля.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурм агресора поблизу населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького.

На Олександрівському напрямку противник впродовж минулого дня здійснив п’ять атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік у Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів - у районах Гуляйполя, Прилук, Староукраїнки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Зеленого, Криничного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 730 осіб. Також ворог втратив два танки, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 1161 безпілотний літальний апарат, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо

В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.