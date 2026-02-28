$43.210.00
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 11194 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 16538 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 23602 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 29844 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 42645 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 42032 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 47873 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 45620 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43419 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
На фронте произошло 52 боестолкновения, больше всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Генштаб ВСУ сообщает о 52 атаках на фронте, из которых 23 пришлись на Гуляйпольское направление и 13 на Покровское. Украинские военные сдерживают врага, нанося ему значительные потери.

На фронте произошло 52 боестолкновения, больше всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб

Продолжаются попытки агрессора продвигаться вглубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери, и попытки улучшить свое положение. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Рыжевка, Уланово, Рогизное, Нескучное, Сопыч, Искрисковщина, Кучеровка, Ходино, Стариково, Прогресс. Также враг обстрелял Клюсы, что на Черниговщине

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Покровка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зыбино. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

рф атаковала Украину "Искандером" и дронами, 96 БПЛА сбиты - Воздушные силы ВСУ28.02.26, 08:26 • 4486 просмотров

На Константиновском направлении захватчики совершили пять наступательных действий вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки, Гришино и Новоподгороднего. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Тернового. Гавриловка и Великомихайловка подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Прилук, Зализничного, Святопетровки, Варваровки. Враг нанес авиаудар по Чаривному. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по Беленькому.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

ВСУ ударили по складам горючего и боеприпасов россиян - Генштаб28.02.26, 14:41 • 2418 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Украина