На фронте произошло 52 боестолкновения, больше всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб

Продолжаются попытки агрессора продвигаться вглубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери, и попытки улучшить свое положение. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Рыжевка, Уланово, Рогизное, Нескучное, Сопыч, Искрисковщина, Кучеровка, Ходино, Стариково, Прогресс. Также враг обстрелял Клюсы, что на Черниговщине - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Покровка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зыбино. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

рф атаковала Украину "Искандером" и дронами, 96 БПЛА сбиты - Воздушные силы ВСУ

На Константиновском направлении захватчики совершили пять наступательных действий вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки, Гришино и Новоподгороднего. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Тернового. Гавриловка и Великомихайловка подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Прилук, Зализничного, Святопетровки, Варваровки. Враг нанес авиаудар по Чаривному. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по Беленькому.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

ВСУ ударили по складам горючего и боеприпасов россиян - Генштаб