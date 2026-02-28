рф атаковала Украину "Искандером" и дронами, 96 БПЛА сбиты - Воздушные силы ВСУ

В ночь на 28 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М из воронежской области рф, а также 105 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Враг запускал дроны с направлений: орел, брянск, курск, шаталово, брянск, приморско-ахтарск, миллерово - рф, и ТОТ Донецкая, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 60 из запущенных дронов - "шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА и падение обломков на 7 локациях.

Напомним

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, суммарные потери живой силы противника с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 265 900 человек.

Также УНН сообщал, что в ночь на 28 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область беспилотниками, ранен мужчина.