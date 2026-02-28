рф атаковала Украину "Искандером" и дронами, 96 БПЛА сбиты - Воздушные силы ВСУ

$43.210.03
27 февраля, 19:28 • 12712 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 26892 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 31017 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 40683 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 40182 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 40721 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 55558 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46883 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40337 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 34259 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару27 февраля, 21:30 • 10089 просмотра
Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами27 февраля, 22:38 • 4748 просмотра
В Беларуси двух журналистов приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в госизмене27 февраля, 22:58 • 4466 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников27 февраля, 23:40 • 4900 просмотра
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28 февраля, 00:55 • 6848 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 13572 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 18877 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 18928 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 23553 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 25230 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ким Чен Ын
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Сумская область
Крым
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 10736 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 11377 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 12083 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 25745 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53830 просмотра
Техника
Социальная сеть
Бронетранспортер M113
Фильм
Сериал

рф атаковала Украину "Искандером" и дронами, 96 БПЛА сбиты - Воздушные силы ВСУ

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

В ночь на 28 февраля россия атаковала Украину ракетой Искандер-М и 105 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили 96 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

рф атаковала Украину "Искандером" и дронами, 96 БПЛА сбиты - Воздушные силы ВСУ

В ночь на 28 февраля российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М из воронежской области рф, а также 105 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Враг запускал дроны с направлений: орел, брянск, курск, шаталово, брянск, приморско-ахтарск, миллерово - рф, и ТОТ Донецкая, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 60 из запущенных дронов - "шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА и падение обломков на 7 локациях.

Напомним

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, суммарные потери живой силы противника с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 265 900 человек.

Также УНН сообщал, что в ночь на 28 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область беспилотниками, ранен мужчина.

