27 лютого, 19:28 • 12049 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 25463 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 30011 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 39744 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 39470 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 40401 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 55242 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46802 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40282 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 34205 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
рф атакувала Україну "Іскандером" і дронами, 96 БПЛА збито - Повітряні сили ЗСУ

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У ніч на 28 лютого росія атакувала Україну ракетою Іскандер-М та 105 ударними БПЛА різних типів. Сили ППО збили 96 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

рф атакувала Україну "Іскандером" і дронами, 96 БПЛА збито - Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 28 лютого російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М з воронезької області рф, а також 105 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Ворог запускав дрони з напрямків: орел, брянськ, курськ, шаталово, брянськ, приморсько-ахтарськ, міллерово - рф, та ТОТ Донецька, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 60 з запущених дронів - "шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

Нагадаємо

За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, сумарні втрати живої сили противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 1 265 900 людей.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 28 лютого російські окупанти атакували Дніпро та область безпілотниками, поранено чоловіка.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна
Донецьк