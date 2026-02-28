рф атакувала Україну "Іскандером" і дронами, 96 БПЛА збито - Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 28 лютого російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М з воронезької області рф, а також 105 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Ворог запускав дрони з напрямків: орел, брянськ, курськ, шаталово, брянськ, приморсько-ахтарськ, міллерово - рф, та ТОТ Донецька, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 60 з запущених дронів - "шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

Нагадаємо

За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, сумарні втрати живої сили противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 1 265 900 людей.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 28 лютого російські окупанти атакували Дніпро та область безпілотниками, поранено чоловіка.