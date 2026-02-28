$43.210.00
ВСУ ударили по складам горючего и боеприпасов россиян - Генштаб

Киев

 • 46 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 28 февраля поразили склады горючего и боеприпасов врага в Донецкой области. Также были атакованы логистические объекты в Херсонской области и пункт управления дивизии.

ВСУ ударили по складам горючего и боеприпасов россиян - Генштаб

В ночь на 28 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов российского агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Был поражен склад горюче-смазочных материалов мотострелкового полка в районе н.п. Новоамвросиевское и склад боеприпасов отдельной мотострелковой бригады в районе н.п. Амвросиевка (ВОТ Донецкой области).

На ВОТ Херсонской области нанесено поражение по логистическим объектам противника: складам материально-технического обеспечения мотострелкового и инженерно-саперного полков в районе н.п. Каланчак, а также складу горюче-смазочных материалов отдельной бригады МТО в районе н.п. Мирное.

Вчера Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления 127-й мотострелковой дивизии противника в районе н.п. Орлинское (ТОТ Донецкой области)

 - сообщили в Генштабе.

Кроме того, было нанесено поражение по районам сосредоточения живой силы врага в районах Дроновки (белгородская область рф), Родинского Донецкой области и н.п. Березовое на Днепропетровщине. В районе н.п. Богатырь (ВОТ Донецкой области) поражен склад материально-технического обеспечения оккупантов.

Напомним

В ночь на 29 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область, ранения получил мужчина.

Евгений Устименко

