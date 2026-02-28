ЗСУ вдарили по складах пального та боєприпасів росіян - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України в ніч на 28 лютого уразили склади пального та боєприпасів ворога на Донеччині. Також були атаковані логістичні об'єкти на Херсонщині та пункт управління дивізії.
У ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці важливих об’єктів російського агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Було уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі н.п. Новоамвросіївське та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка (ТОТ Донецької області).
На ТОТ Херсонської області завдано ураження по логістичних об’єктах противника: складах матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі н.п. Каланчак, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі н.п. Мирне.
Вчора Сили оборони України уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (ТОТ Донецької області)
Крім того, було завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область рф), Родинського Донецької області та н.п. Березове на Дніпропетровщині. У районі н.п. Багатир (ТОТ Донецької області) уражено склад матеріально-технічного забезпечення окупантів.
У ніч на 29 лютого російські окупанти атакували Дніпро і область, поранення отримав чоловік.