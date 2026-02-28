$43.210.00
11:55 • 2318 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
08:36 • 11514 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 19203 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 25751 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 39782 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 40536 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 46861 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 44676 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 42916 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 58210 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
ЗСУ вдарили по складах пального та боєприпасів росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Сили оборони України в ніч на 28 лютого уразили склади пального та боєприпасів ворога на Донеччині. Також були атаковані логістичні об'єкти на Херсонщині та пункт управління дивізії.

ЗСУ вдарили по складах пального та боєприпасів росіян - Генштаб

У ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці важливих об’єктів російського агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Було уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі н.п. Новоамвросіївське та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка (ТОТ Донецької області).

На ТОТ Херсонської області завдано ураження по логістичних об’єктах противника: складах матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі н.п. Каланчак, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі н.п. Мирне.

Вчора Сили оборони України уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (ТОТ Донецької області)

 - повідомили в Генштабі.

Крім того, було завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область рф), Родинського Донецької області та н.п. Березове на Дніпропетровщині. У районі н.п. Багатир (ТОТ Донецької області) уражено склад матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 29 лютого російські окупанти атакували Дніпро і область, поранення отримав чоловік.

Євген Устименко

