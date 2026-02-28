На фронті відбулося 52 боєзіткнення, найбільше на Гуляйпільському та Покровському напрямках - Генштаб

$43.210.00
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 10047 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
08:36 • 15634 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 22739 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 29114 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 42200 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 41807 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 47733 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 45461 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43345 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Популярнi новини
У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб28 лютого, 04:33 • 11104 перегляди
Німецька партія AfD ймовірно викриває слабкі місця НАТО для російської розвідки28 лютого, 04:49 • 10541 перегляди
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництваPhoto28 лютого, 05:06 • 16285 перегляди
Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти28 лютого, 05:21 • 12099 перегляди
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ10:13 • 7538 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 24069 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 29249 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 26717 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 31026 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 32449 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Ліван
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto09:42 • 7148 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 14960 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 15510 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 15969 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 30978 перегляди
На фронті відбулося 52 боєзіткнення, найбільше на Гуляйпільському та Покровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомляє про 52 атаки на фронті, з яких 23 припали на Гуляйпільський напрямок та 13 на Покровський. Українські військові стримують ворога, завдаючи йому значних втрат.

На фронті відбулося 52 боєзіткнення, найбільше на Гуляйпільському та Покровському напрямках - Генштаб

Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат, та спроби покращити своє становище. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рижівка, Уланове, Рогізне, Нескучне, Сопич, Іскрисківщина, Кучерівка, Ходине, Старикове, Прогрес. Також ворог обстріляв Клюси, що на Чернігівщині

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 59 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував в районах населених пунктів Покровка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

рф атакувала Україну "Іскандером" і дронами, 96 БПЛА збито - Повітряні сили ЗСУ28.02.26, 08:26 • 4456 переглядiв

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять наступальних дій поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього. Одне боєзіткнення ще триває.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового. Гаврилівка та Великомихайлівка зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки. Ворог завдав авіаудару по Чарівному. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по Біленькому.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

ЗСУ вдарили по складах пального та боєприпасів росіян - Генштаб28.02.26, 14:41 • 2220 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Україна