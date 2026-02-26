На фронте произошло 120 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 2220 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 8710 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 9102 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 53043 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 33322 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 47161 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 61214 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52621 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 62101 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31560 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.5м/с
69%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 5028 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 31247 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 29502 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 30634 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 5686 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 8728 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 6012 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 53058 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 62105 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 67182 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Музыкант
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Запорожская область
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 29691 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 46455 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 49222 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 53944 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 54188 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель

На фронте произошло 120 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 172 просмотра

С начала суток зафиксировано 120 боевых столкновений, враг активно наступает на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Противник нанес артиллерийские обстрелы и авиаудары по ряду населенных пунктов.

На фронте произошло 120 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Хреновка, Будо-Воробьевская, Михальчина-Слобода Черниговской области; Нескучное, Толстодубово, Рогизне, Ходыно, Волфино, Бачевск, Искрисковщина, Кучеровка, Бруски, Кислая Дубина, Слобода Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил одну атаку на позиции наших защитников. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три – из реактивных систем залпового огня. Подразделения Вооруженных Сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки. 

На Лиманском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районе Новоселовки и в сторону Красного Става, Новоегоровки, Дробышево, Ставков и Лимана. Один бой продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 15 наступательных действий в районе населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Степановка, Софиевка, Новоплатоновка. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филиа и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгороднее. Четыре атаки в настоящее время продолжаются.

На Александровском направлении агрессор атаковал семь раз в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового и Вишневого. Авиаударам подверглись населенные пункты Ивановка, Александроград, Маломихайловка, Писанцы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 25 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Еленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное. Еще одна атака продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижевка, Долинка, Копани.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА за сутки - Генштаб26.02.26, 07:44 • 3674 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск