На фронте произошло 120 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Хреновка, Будо-Воробьевская, Михальчина-Слобода Черниговской области; Нескучное, Толстодубово, Рогизне, Ходыно, Волфино, Бачевск, Искрисковщина, Кучеровка, Бруски, Кислая Дубина, Слобода Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил одну атаку на позиции наших защитников. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три – из реактивных систем залпового огня. Подразделения Вооруженных Сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районе Новоселовки и в сторону Красного Става, Новоегоровки, Дробышево, Ставков и Лимана. Один бой продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 15 наступательных действий в районе населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Степановка, Софиевка, Новоплатоновка. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филиа и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгороднее. Четыре атаки в настоящее время продолжаются.

На Александровском направлении агрессор атаковал семь раз в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового и Вишневого. Авиаударам подверглись населенные пункты Ивановка, Александроград, Маломихайловка, Писанцы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 25 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Еленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное. Еще одна атака продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижевка, Долинка, Копани.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

