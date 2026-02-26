На фронті відбулося 120 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Хрінівка, Будо-Вороб’ївська, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Нескучне, Товстодубове, Рогізне, Ходине, Волфине, Бачівськ, Іскрисківщина, Кучерівка, Бруски, Кисла Дубина, Слобода Сумської області - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив одну атаку на позиції наших захисників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, 54 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Нестерне, Чугунівка та у напрямках Зеленого, Охрімівки. Два боєзіткнення на даний момент тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять атак загарбників в районі Новоселівки та у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків та Лиману. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 наступальних дій у районі населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Степанівка, Софіївка, Новоплатонівка. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Чотири атаки в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку агресор атакував сім разів у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового та Вишневого. Авіаударів зазнали населені пункти Іванівка, Олександроград, Маломихайлівка, Писанці.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 25 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне. Ще одна атака триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Терсянка, Зелене, Шевченківське, Воздвижівка, Долинка, Копані.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували в Генштабі.

