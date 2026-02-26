На фронті відбулося 120 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 1834 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 7296 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 8310 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 51986 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 32876 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 46927 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 61051 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52548 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 61744 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31518 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.5м/с
69%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 35196 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 30923 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 29089 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 30305 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 4986 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 7294 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 5184 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 51986 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 61743 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 66851 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 29203 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 46316 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 49092 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 53782 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 54041 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian

На фронті відбулося 120 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 68 перегляди

З початку доби зафіксовано 120 бойових зіткнень, ворог активно наступає на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Противник завдав артилерійських обстрілів та авіаударів по низці населених пунктів.

На фронті відбулося 120 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Хрінівка, Будо-Вороб’ївська, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Нескучне, Товстодубове, Рогізне, Ходине, Волфине, Бачівськ, Іскрисківщина, Кучерівка, Бруски, Кисла Дубина, Слобода Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив одну атаку на позиції наших захисників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, 54 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Нестерне, Чугунівка та у напрямках Зеленого, Охрімівки. Два боєзіткнення на даний момент тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять атак загарбників в районі Новоселівки та у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків та Лиману. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 наступальних дій у районі населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Степанівка, Софіївка, Новоплатонівка. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Чотири атаки в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку агресор атакував сім разів у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового та Вишневого. Авіаударів зазнали населені пункти Іванівка, Олександроград, Маломихайлівка, Писанці.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 25 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне. Ще одна атака триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Терсянка, Зелене, Шевченківське, Воздвижівка, Долинка, Копані.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували в Генштабі.

Російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА за добу - Генштаб26.02.26, 07:44 • 3660 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Слов'янськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Збройні сили України
Гуляйполе
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ