"Когда твои родные сидят под “шахедами” и ракетами, это всегда влияет на игроков" — Ярмоленко об атаках РФ перед матчем с Венгрией

Андрей Ярмоленко. Фото: Depositphotos

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как новости о российских обстрелах влияют на футболистов национальной команды, отметив, что игроки играют в футбол и на фоне обстрелов должны приносить украинцам положительные эмоции. Об этом Ярмоленко сказал во время пресс-конференции накануне матча с Венгрией в Лиге наций, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, влияют ли новости об обстрелах Украины на моральное состояние игроков, Ярмоленко ответил: "Это всегда на нас влияет: когда ты за границей, а твои родные дома, ты переживаешь, волнуешься за них во время обстрелов террористов".

"Мы должны играть в футбол, даже в такой ситуации, приносить положительные эмоции нашим людям", - сказал Ярмоленко.

Дополнение

Враг в ночь на четверг, 24 сентября, нанес ракетный удар по Киеву. По данным мониторинговых каналов, враг атаковал столицу ракетами "Циркон". В городе вспыхнули пожары.

Количество погибших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 24 сентября, возросло до двух.

В четверг, 24 сентября, российские войска атаковали Киев. Под удар попал гаражный кооператив на Оболони.

Россия 24 сентября атаковала Черновицкую область, целясь в пункты пропуска на границе Украины с Румынией и Молдовой, а также в объекты энергетики. Три из 4 дронов обезвредили, четвертый вылетел в направлении Румынии.

В Украине уже известно о 8 погибших в результате ударов РФ за ночь и утро 24 сентября - в Харьковской области люди сортировали овощи на ферме, а в Киеве пытались укрыться от баллистической атаки врага, еще как минимум 20 человек пострадали. В столичном регионе разрушениям подверглись отделения и депо "Новой почты".