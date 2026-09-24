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The Washington Post

"Когда твои родные сидят под “шахедами” и ракетами, это всегда влияет на игроков" — Ярмоленко об атаках РФ перед матчем с Венгрией

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

Андрей Ярмоленко заявил, что новости об обстрелах и родных в Украине влияют на футболистов. Команда стремится дарить украинцам положительные эмоции.

"Когда твои родные сидят под “шахедами” и ракетами, это всегда влияет на игроков" — Ярмоленко об атаках РФ перед матчем с Венгрией
Андрей Ярмоленко. Фото: Depositphotos

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как новости о российских обстрелах влияют на футболистов национальной команды, отметив, что игроки играют в футбол и на фоне обстрелов должны приносить украинцам положительные эмоции. Об этом Ярмоленко сказал во время пресс-конференции накануне матча с Венгрией в Лиге наций, передает УНН

Детали

Отвечая на вопрос, влияют ли новости об обстрелах Украины на моральное состояние игроков, Ярмоленко ответил: "Это всегда на нас влияет: когда ты за границей, а твои родные дома, ты переживаешь, волнуешься за них во время обстрелов террористов".

"Мы должны играть в футбол, даже в такой ситуации, приносить положительные эмоции нашим людям", - сказал Ярмоленко. 

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