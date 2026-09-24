"Коли твої рідні сидять під “шахедами” та ракетами, це завжди впливає на гравців" - Ярмоленко про атаки рф перед матчем з Угорщиною
Київ • УНН
Андрій Ярмоленко заявив, що новини про обстріли та рідних в Україні впливають на футболістів. Команда прагне дарувати українцям позитивні емоції.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів, як новини про російські обстріли впливають на футболістів національної команди, зазначивши, що гравці грають у футбол, і на тлі обстрілів мають приносити українцям позитивні емоції. Про це Ярмоленко сказав під час пресконференції напередодні матчу з Угорщиною у Лізі націй, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, чи впливає на моральний стан гравців новини про обстріли України, Ярмоленко відповів: "Це завжди на нас впливає, коли ти за кордоном, а твої рідні вдома, ти переживаєш, хвилюєшся за них під час обстрілів терористів".
"Ми маємо грати в футбол, навіть у такій ситуації, приносити позитивні емоції нашим людям", - сказав Ярмоленко.
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