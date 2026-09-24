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The Washington Post

"Коли твої рідні сидять під “шахедами” та ракетами, це завжди впливає на гравців" - Ярмоленко про атаки рф перед матчем з Угорщиною

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Андрій Ярмоленко заявив, що новини про обстріли та рідних в Україні впливають на футболістів. Команда прагне дарувати українцям позитивні емоції.

"Коли твої рідні сидять під “шахедами” та ракетами, це завжди впливає на гравців" - Ярмоленко про атаки рф перед матчем з Угорщиною
Андрій Ярмоленко. Фото: Depositphotos

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів, як новини про російські обстріли впливають на футболістів національної команди, зазначивши, що гравці грають у футбол, і на тлі обстрілів мають приносити українцям позитивні емоції. Про це Ярмоленко сказав під час пресконференції напередодні матчу з Угорщиною у Лізі націй, передає УНН

Деталі 

Відповідаючи на питання, чи впливає на моральний стан гравців новини про обстріли України, Ярмоленко відповів: "Це завжди на нас впливає, коли ти за кордоном, а твої рідні вдома, ти переживаєш, хвилюєшся за них під час обстрілів терористів".

"Ми маємо грати в футбол, навіть у такій ситуації, приносити позитивні емоції нашим людям", - сказав Ярмоленко. 

Доповнення

Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, завдав ракетної атаки на Київ. За даними моніторингових каналів, ворог атакував столицю ракетами "Циркон". У місті спалахнули пожежі.

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 24 вересня, зросла до двох. 

У четвер, 24 вересня, російські війська атакували Київ. Під ударом опинився гаражний кооператив на Оболоні.

росія 24 вересня атакувала Чернівецьку область, цілячись у пункти пропуску на кордоні України з Румунією та Молдовою та по енергетиці. Три з 4 дронів знешкодили, четвертий вилетів у напрямку Румунії.

В Україні відомо вже про 8 загиблих внаслідок ударів рф за ніч та ранок 24 вересня - на Харківщині люди сортували овочі на фермі, а у Києві намагалися заховатися від балістичної атаки ворога, ще щонайменше 20 людей постраждали. У столичному регіоні зазнали руйнувань відділення і депо "Нової пошти". 

Павло Башинський

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