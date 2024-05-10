Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

Киевские городские власти начнут сокращать вечернее уличное освещение после того, как российские атаки на энергосистему Украины вызвали серьезные сбои в стране, сообщил 9 мая глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В ночь на 8 мая Россия осуществила масштабную атаку на Полтавскую, Кировоградскую, Запорожскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Киевскую и Винницкую области, в основном против энергетической инфраструктуры. В результате атаки по меньшей мере две гидроэлектростанции были принудительно выведены из эксплуатации.

Недавно Москва усилила свои ракетные и беспилотные удары по критически важной инфраструктуре Украины, уничтожив несколько ТЭС по всей стране, включая Трипольскую электростанцию, основного поставщика электроэнергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

Попко опубликовал заявление в Telegram, в котором подтвердил, что атака 8 мая вызвала сбой в электросети страны. Украинский государственный энергетический оператор "Укрэнерго" будет вынужден ввести ограничения электроснабжения промышленности и бизнеса с 18:00 до 24:00.

По словам Попко, ограничения могут касаться отключения промышленности и бизнеса Киева. Он также сообщил, что городские власти приняли решение минимизировать вечернее уличное освещение.

Мы работаем над поиском лучших способов экономии электроэнергии без ущерба для жизнедеятельности города. Мы уже приняли решение минимизировать вечернее уличное освещение. Полностью выключать весь свет не будем. Будем снижать яркость осветительных приборов с помощью системы управления наружным освещением, что позволит достичь общей экономии не менее 20% сказал Попко.

Ограничения не повлияют на электроснабжение бытовых потребителей Киева.

В Киеве бытовым потребителям не будут отключать свет