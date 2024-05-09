В Киеве бытовым потребителям не будут отключать свет

В столице промышленные предприятия уменьшают объемы потребления в пиковые часы. Для бытовых потребителей ограничения не применяются. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

"Энергетики совместно с промышленными предприятиями, крупными потребителями электроэнергии, уменьшают объемы потребления в пиковые часы. Для бытовых потребителей ограничения не применяются", - сообщил Попко.

Попко призвал жителей столицы экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы.

Напомним

В связи с дефицитом в энергосистеме страны в Киеве планируют уменьшить уровень уличного освещения, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.