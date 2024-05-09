В енергосистемі України дефіцит: Київ планує мінімізувати вечірнє освітлення вулиць
Київ • УНН
Через дефіцит електроенергії Київ планує зменшити яскравість вуличного освітлення щонайменше на 20%, щоб зменшити навантаження на енергосистему, зберігши при цьому електропостачання в житлових будинках.
У зв'язку з дефіцитом в енергосистемі країни в Києві планують зменшити рівень вуличного освітлення, аби зменшити навантаження на енергосистему. Про це пише УНН з посиланням на заяву Київської міської військової адміністрації.
Деталі
У КМВА наголошують, що сьогодні "Укренерго" вимушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00.
Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. В тому числі можливі відключення і для промисловості та бізнесу Києва
Тим часом місцева влада шукає оптимальні варіанти економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста.
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Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%
Водночас у відомстві наголошують, що постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень.
Доповнення
Також у КМВА закликали мешканців столиці максимально знизити рівень електроспоживання у найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00.
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Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях. Допомагайте своєю економією балансувати енергосистему!
Нагадаємо
В НЕК "Укренерго" заявили, що через значний дефіцит електроенергії протягом дня, "Укренерго" обмежуватиме промислове споживання з 18:00 до опівночі. Окрім того, можливі аварійні відключення побутових споживачів, якщо споживання продовжуватиме зростати.