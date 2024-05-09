В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  28694 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  100312 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  102938 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  129435 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  126764 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131037 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121209 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167635 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150467 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149639 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
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Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

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Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

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На Авдеевском направлении обострилась обстановка, продолжаются тяжелые бои - ОСУВ "Хортица"

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Си Цзиньпину устроили теплый прием в Венгрии: ожидается обсуждение Украины, инвестиций и крупного инфраструктурного проекта

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  258467 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  297049 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  294607 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  402811 просмотра

В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

Из-за дефицита электроэнергии Киев планирует уменьшить яркость уличного освещения минимум на 20%, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, сохранив при этом электроснабжение в жилых домах.

Экономика •   •  6542 просмотра
В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Руководитель Аппарата Верховной Рады предложил предоставить служебное жилье работникам Аппарата Верховной Рады путем внесения изменений в постановление Кабинета министров о служебных жилых помещениях.

политика •   •  28694 просмотра
Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

Великобритания отказывается подписывать договор о глобальной пандемии с ВОЗ, ссылаясь на беспокойство относительно необходимости отказаться от пятой части своих вакцин.

Здоровье •   •  5557 просмотра
Не соответствует национальным интересам: Британия не согласовала с ВОЗ договор о борьбе с пандемией

Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

После окончания воздушной тревоги Президент Европейского парламента Роберта Мецола начала речь в сессионном зале Верховной Рады Украины в День Европы.

Война •   •  8531 просмотра
Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

россияне сбросили авиабомбы во двор школы в Бериславе

Российская авиация атаковала Берислав управляемыми бомбами, разрушив помещения школы и котельную, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

Война •   •  7259 просмотра
россияне сбросили авиабомбы во двор школы в Бериславе

На Авдеевском направлении обострилась обстановка, продолжаются тяжелые бои - ОСУВ "Хортица"

Самая сложная ситуация на Авдеевском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, но ситуация полностью контролируется Силами обороны, несмотря на попытки российских оккупантов перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта.

Война •   •  6937 просмотра
На Авдеевском направлении обострилась обстановка, продолжаются тяжелые бои - ОСУВ "Хортица"

Си Цзиньпину устроили теплый прием в Венгрии: ожидается обсуждение Украины, инвестиций и крупного инфраструктурного проекта

Глава Китая Си Цзиньпин получил теплый прием в Венгрии во время своего европейского турне, укрепляя экономические связи с этой страной как ключевым торговым и инвестиционным партнером, несмотря на беспокойство со стороны других стран ЕС.

Новости Мира •   •  5853 просмотра
Си Цзиньпину устроили теплый прием в Венгрии: ожидается обсуждение Украины, инвестиций и крупного инфраструктурного проекта

"Квартал 95" высмеял ТЦК: народные депутаты призвали СБУ и прокуратуру отреагировать на шутки, которые "порочат авторитет ВСУ"

"Квартал 95" показал сюжет, в котором высмеивал руководителя ровенского ТЦК и СП, пойманного на поцелуях с женщинами в своем кабинете. Из-за этого народные депутаты запросы в правоохранительные органы относительно "опорочения авторитета Вооруженных сил" и "унижения чести и достоинства украинских военнослужащих" во время военного положения.

Общество •   •  8119 просмотра
"Квартал 95" высмеял ТЦК: народные депутаты призвали СБУ и прокуратуру отреагировать на шутки, которые "порочат авторитет ВСУ"

россияне ударили дронами по неработающей АЗС в Харьковском районе

Российские БПЛА "Ланцет" нанесли удар по неработающей АЗС в Дергачах Харьковской области, повредив оборудование и стоящий рядом автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  7100 просмотра
россияне ударили дронами по неработающей АЗС в Харьковском районе

Волошин о россиянах, которых заблокировали на заводе в Красногоровке: находятся в сложном положении

российские оккупанты оказались в ловушке на огнеупорном заводе в Красногоровке без боеприпасов и путей снабжения после того, как украинские войска отрезали им логистику.

Война •   •  8930 просмотра
Волошин о россиянах, которых заблокировали на заводе в Красногоровке: находятся в сложном положении