В энергосистеме Украины дефицит: Киев планирует минимизировать вечернее освещение улиц

В связи с дефицитом в энергосистеме страны в Киеве планируют уменьшить уровень уличного освещения, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Киевской городской военной администрации.

Детали

В КГВА отмечают, что сегодня "Укрэнерго" вынуждено применять ограничения энергоснабжения для промышленности и бизнеса с 18:00 до 24:00.

Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. В том числе возможны отключения и для промышленности и бизнеса Киева

Тем временем местные власти ищут оптимальные варианты экономии электроэнергии без ущерба для жизнедеятельности города.

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Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц. Полностью выключать все фонари не будем. Благодаря системе управления наружным освещением мы снизим яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20% - заявили в Киевской городской военной администрации.

В то же время в ведомстве отмечают, что поставки электроэнергии в квартиры киевлян будут происходить без ограничений.

Дополнение

Также в КГВА призвали жителей столицы максимально снизить уровень электропотребления в важнейшие для энергосистемы часы нагрузок - с 18:00 по 23:00.

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Не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях. Помогайте своей экономией балансировать энергосистему! - говорится в заявлении Киевской городской военной администрации.

Напомним

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что из-за значительного дефицита электроэнергии в течение дня, "Укрэнерго" будет ограничивать промышленное потребление с 18:00 до полуночи. Кроме того, возможны аварийные отключения бытовых потребителей, если потребление будет продолжать расти.