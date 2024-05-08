5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии
Киев • УНН
В условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины каждый сэкономленный киловатт может иметь решающее значение, поэтому используйте энергоэффективные приборы, энергосберегающие лампы, реле времени, стабилизаторы напряжения, а также пользуйтесь более дешевым ночным тарифом на электроэнергию, чтобы эффективно уменьшить потребление электроэнергии.
В условиях войны и постоянных ракетных атак россиян на украинскую энергетическую инфраструктуру, вопрос эффективного и осмысленного использования электроэнергии становится чрезвычайно важным. Каждый киловатт, который мы сохраняем, может оказаться критическим для обеспечения стабильности энергосистемы в условиях постоянной угрозы.
УНН подготовили информацию об основных приборах, которые мы используем ежедневно, и даст советы, как сделать их использование более энергоэффективным.
Детали
Чтобы узнать, где можно сэкономить на потреблении электроэнергии, рассмотрим список приборов с высоким энергопотреблением, который составила Государственная инспекция энергетического надзора Украины:
- Кондиционер - 2,2-3,37 кВт;
- Электрочайник - 2,2-2,4 кВт;
- Пылесос - 2 кВт;
- Бойлер - 1,5-2,5 кВт;
- Утюг - 1-2,4 кВт.
- Стиральная машина - 0,8-2,2 кВт;
- Фен - 2 кВт/час;
- Микроволновая печь - 0,6-1,5 кВт;
- Холодильник однокамерный - 0,10-0,40 кВт;
- Телевизор - 0,08-0,14 кВт;
- Электролампа на 100 Вт - 0,1 кВт;
- Компьютер - 0,065-0,45 кВт.
Не следует забывать о таких устройствах, как "скрытые вампиры". Это приборы, которые часто находятся в режиме ожидания, оставаясь подключенными к розеткам и ожидая момента активации. Например, компьютеры и телевизоры постоянно потребляют электроэнергию, даже когда они выключены.
Советы по сбережению
1. Энергоэффективная техника
Чтобы экономить на электроэнергии, важно выбирать энергосберегающие приборы. Приборы с классом энергоэффективности от А до А+++ используют меньше электричества, уменьшая потребление на 30-50%. Они оснащены более эффективным оборудованием и компонентами, позволяющими обеспечивать высокую производительность при меньших затратах энергии. Информацию о классе энергоэффективности приборов можно найти в техническом паспорте, в интернете или у консультантов в магазине.
Впрочем, не все приборы имеют такую классификацию: например, для чайников этот показатель обычно не указывается, но для кондиционеров, стиральных машин или холодильников найти эту информацию легко. "Приобретя бытовую технику класса "А" или "А+", на 30-50% уменьшится потребление электроэнергии даже по сравнению с приборами класса "В"" - отмечают в Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
2. Освещение
В ДИЕНУ отмечают, что установив в своем доме энергосберегающие лампы, вы уменьшите потребление электрической энергии. Энергосберегающие лампы служат в 5-8 раз дольше чем обычные лампы накаливания при потреблении электроэнергии в 10 раз меньше.
Для общего освещения вашего дома идеально подойдут нейтральные белые лампы с цветовой температурой между 3000-4000К, которые создают приятный свет без резких переходов. Что касается местного освещения, здесь выбор зависит от его назначения. Для создания атмосферного света, который добавляет уюта, лучше использовать лампы теплого света с цветовой температурой от 2500 до 3000К.
Если же речь идет об освещении рабочей зоны на кухне, то лучшим вариантом будут лампы нейтрального белого света с диапазоном 3500-4500К. Такие лампы обеспечивают более яркий свет, что помогает минимизировать искажение цветов. В зоне отдыха, например, в обеденной комнате, лучше установить светильники с лампами теплого света до 3000К. Это создаст более уютную и расслабляющую атмосферу. Что же касается ванной комнаты, здесь стоит использовать два вида освещения. Для подсветки зеркал используйте лампы с цветовой температурой от 3000 до 4500К, а для общего освещения подойдут лампы с температурой до 3000К.
3. Реле времени
Также, опыт показывает, что реле времени - это отличный помощник в экономии энергии. Оно действует как планировщик для электрических устройств, позволяя автоматически включать или выключать их в определенное время. Представьте, что вы идете на работу, и ваше освещение само выключается после вашего выхода, или система отопления начинает работать только за час до вашего возвращения домой. Это не просто удобно, но и значительно сокращает расходы на энергию.
Благодаря ему можно эффективно использовать энергию благодаря управлению бытовыми устройствами. Будь то стиральная машина, которая начнет работать в наиболее выгодное по тарифам время, или кофеварка, которая сварит свежий кофе именно тогда, когда вы встаете.
4. Стабилизатор напряжения
Как показывает практика, это устройство больше не для экономии, а для собственной безопасности и спокойствия. Он имеет встроенные схемы и компоненты, которые автоматически регулируют напряжение, обеспечивая стабильность выходного напряжения даже в случае колебаний в электрической сети. Если входное напряжение меняется, стабилизатор напряжения немедленно реагирует и исправляет выходное напряжение, обеспечивая постоянный уровень напряжения на выходе.
Использование электроэнергии ночью и "ночной тариф"
"Ночные часы, когда спрос на электричество снижается - это идеальное время для использования энергоемких приборов, таких как стиральные машины, посудомойки, а также для нагрева воды и зарядки электрических автомобилей.
Это специальный тариф, который действует в часы минимальной нагрузки в энергосистеме с 23:00 до 7:00. За использованную в это время электроэнергию бытовые потребители могут платить 50% от обычного тарифа. Главным условием является наличие двухзонного счетчика, фиксирующего потребление по времени суток - отдельно днем и отдельно ночью
Более того, такой подход не только экономит средства, но и распределяет нагрузку на энергосистему более равномерно, уменьшая риски перегрузки сети в пиковые часы. Это также способствует большему использованию возобновляемых источников энергии, особенно когда потребление в "непиковые" часы совпадает с производством энергии ветровыми или солнечными электростанциями, что делает энергопотребление более устойчивым и экологически чистым.
Стоит не забывать и о базовых советах по экономии:Выключать электроприборы из розетки;
Эффективно использовать стиральную машину и посудомойку;Использовать потолочные и настольные вентиляторы;
Регулярно менять или очищать фильтры в кондиционерах.
Напомним,
Графики почасового ограничения электроснабжения могут быть введены исключительно для промышленности. Благоприятная погода способствует производству энергии из солнечных электростанций.
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5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии
В условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины каждый сэкономленный киловатт может иметь решающее значение, поэтому используйте энергоэффективные приборы, энергосберегающие лампы, реле времени, стабилизаторы напряжения, а также пользуйтесь более дешевым ночным тарифом на электроэнергию, чтобы эффективно уменьшить потребление электроэнергии.
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