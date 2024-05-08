Графіки обмежень електрики можуть ввести виключно для промисловості – Міненерго
Київ • УНН
Сприятлива погода дозволяє активно виробляти сонячну енергію, але в деяких регіонах, таких як Харків, можуть бути введені погодинні обмеження на постачання електроенергії для промисловості через проблеми з мережею, спричинені російськими ракетними атаками на енергетичну інфраструктуру України.
Графіки погодинного обмеження електропостачання можуть бути введені виключно для промисловості. Сприятлива погода сприяє виробництву енергії з сонячних електростанцій. Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.
В даному випадку мова йде виключно про графіки погодинного обмеження подачі електричної енергії, виходячи з мережевих обмежень, для промисловості, як ми передбачаємо. Ми будемо збалансовувати ситуацію максимально, застосовувати існуючі потужності для генерації
Він вказав, що сприятлива погода дозволяє активно виробляти енергію від сонячних електростанцій, що допомагає максимізувати постачання. Проте, ситуація в деяких областях, зокрема в Харківській, залишається складною, з введенням графіків годинного обмеження електропостачання.
Нагадаємо
У зв'язку з масованою ракетною атакою росії на енергоінфраструктуру України, сьогодні в країні можуть запровадити обмеження споживання електроенергії. Йдеться насамперед про промислових споживачів.