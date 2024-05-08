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Графіки обмежень електрики можуть ввести виключно для промисловості – Міненерго

Графіки обмежень електрики можуть ввести виключно для промисловості – Міненерго

Київ • УНН

 • 25779 перегляди

Сприятлива погода дозволяє активно виробляти сонячну енергію, але в деяких регіонах, таких як Харків, можуть бути введені погодинні обмеження на постачання електроенергії для промисловості через проблеми з мережею, спричинені російськими ракетними атаками на енергетичну інфраструктуру України.

Графіки погодинного обмеження електропостачання можуть бути введені виключно для промисловості. Сприятлива погода сприяє виробництву енергії з сонячних електростанцій. Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

В даному випадку мова йде виключно про графіки погодинного обмеження подачі електричної енергії, виходячи з мережевих обмежень, для промисловості, як ми передбачаємо. Ми будемо збалансовувати ситуацію максимально, застосовувати існуючі потужності для генерації

- каже Колісник.

Він вказав, що сприятлива погода дозволяє активно виробляти енергію від сонячних електростанцій, що допомагає максимізувати постачання. Проте, ситуація в деяких областях, зокрема в Харківській, залишається складною, з введенням графіків годинного обмеження електропостачання.

Нагадаємо

У зв'язку з масованою ракетною атакою росії на енергоінфраструктуру України, сьогодні в країні можуть запровадити обмеження споживання електроенергії. Йдеться насамперед про промислових споживачів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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