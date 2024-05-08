Возможные отключения света: речь идет о графиках ограничений только для промышленности - Минэнерго

Графики почасового ограничения электроснабжения могут быть введены исключительно для промышленности. Благоприятная погода способствует производству энергии из солнечных электростанций. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

В данном случае речь идет исключительно о графиках почасового ограничения подачи электрической энергии, исходя из сетевых ограничений, для промышленности, как мы предполагаем. Мы будем сбалансировать ситуацию максимально, применять существующие мощности для генерации - говорит Колесник.

Он указал, что благоприятная погода позволяет активно производить энергию от солнечных электростанций, что помогает максимизировать поставки. Тем не менее, ситуация в некоторых областях, в частности в Харьковской, остается сложной, с введением графиков часового ограничения электроснабжения.

Напомним

В связи с массированной ракетной атакой россии на энергоинфраструктуру Украины, сегодня в стране могут ввести ограничения потребления электроэнергии. Речь идет прежде всего о промышленных потребителях.